Jerez crea más de un millar de empleos en octubre y vuelve a superar los 69.900 afiliados

Una camarera en la terraza de un bar del centro.

Jerez cerró octubre con 69.903 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 1.076 cotizantes (+1,6%) respecto al último mes. El municipio recupera el pulso tras la caída de 164 afiliados en septiembre y vuelve a superar los 69.900 trabajadores con alta cuatro meses después.

El dato de octubre es el tercer mejor registro de este año, solo por detrás del máximo anual de 70.705 afiliados alcanzado en mayo y de los 70.422 registrados en abril.

Con esta cifra, Jerez logra además su mejor dato en este mes en los últimos 18 años, en concreto desde octubre de 2007, cuando se contabilizaron 70.514 afiliados.

La evolución mensual durante 2025 ha mostrado un comportamiento desigual marcado por la estacionalidad propia de la zona. Tras arrancar el año con 67.384 afiliados en enero, Jerez experimentó un crecimiento sostenido que culminó en el pico de mayo, por encima de los 70.400.

Los meses de verano trajeron consigo un descenso hasta los 68.689 afiliados en julio, el registro más bajo desde marzo, pero que dio paso a la recuperación iniciada en agosto y consolidada en octubre, tras el bache de septimebre.

Fuerte crecimiento interanual

La perspectiva interanual arroja un balance muy positivo para el empleo jerezano. En comparación con octubre de 2024, cuando se contabilizaron 67.392 afiliados, la cifra actual supone un incremento de 2.511 cotizantes, lo que representa un crecimiento del 3,7%, por encima del crecimiento provincial.

Este aumento consolida la tendencia alcista del mercado laboral en el municipio y refleja la fortaleza del tejido productivo local en un contexto económico marcado por la incertidumbre y las tensiones inflacionistas.

El régimen agrario, en mínimos históricos

Por regímenes, el general es el gran protagonista del crecimiento, con 56.190 afiliados tras sumar 1.021 cotizantes en octubre. Esta cifra permite superar de nuevo el umbral de los 56.000 trabajadores cinco meses después.

En términos interanuales, el régimen general acumula un incremento de 2.649 afiliados respecto a octubre de 2024, cuando contaba con 53.541 cotizantes. Este crecimiento representa prácticamente la totalidad del aumento de la afiliación total en el municipio y refleja la fortaleza del empleo asalariado en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios.

En el régimen agrario, la tendencia es la opuesta. Con 1.772 cotizantes tras perder 22 en octubre respecto a los 1.794 de septiembre, el sector establece su nuevo mínimo histórico.

En el último año, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social acumula una caída de 128 afiliados, fiel reflejo de las dificultades que atraviesa el sector en la comarca jerezana y que se viene observando desde hace un tiempo.

Los empleados del hogar experimentan un ligero repunte mensual con 879 afiliados, cinco más que en septiembre. Esta cifra representa su mejor dato desde agosto de 2018, hace más de siete años, y supone 31 afiliados más que hace un año, cuando se contabilizaban 848 cotizantes en este régimen.

El crecimiento del empleo doméstico refleja tanto la recuperación del poder adquisitivo de las familias como posibles procesos de regularización de trabajadores que anteriormente prestaban sus servicios en la economía sumergida. A lo largo del año, este régimen ha mostrado estabilidad, oscilando entre los 844 afiliados de julio y los actuales 879 de octubre.

Por su parte, los autónomos recuperan en el último mes 26 cotizantes y vuelven a superar los 11.000 afiliados -en concreto llegan a 11.040-. Sin embargo, la cifra actual se mantiene en 138 autónomos por debajo del récord de 11.178 trabajadores por cuenta propia alcanzado en noviembre del año pasado.

El colectivo de autónomos ha tenido un comportamiento irregular durante 2025. Tras comenzar el año con 10.978 afiliados en enero, alcanzó su máximo anual en mayo con 11.103 cotizantes. Los meses de verano trajeron descensos que situaron la cifra en 10.952 en agosto, su registro más bajo del año.

En la comparativa interanual, el trabajo por cuenta propia pierde 56 efectivos, caída que contrasta con el crecimiento general del empleo en el mismo periodo y que da muestra de las dificultades que atraviesan los pequeños negocios.