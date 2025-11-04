Jerez recorta 20 parados en octubre y se mantiene en mínimos de hace 18 años

Jerez vuelve a nadar a contracorriente en lo que a la evolución del paro se refiere. El municipio cierra octubre con un recorte de 20 parados, apenas una décima menos (-0,09%) que en el mes anterior, pero suficiente para desmarcarse de la subida registrada en la provincia (+1%), Andalucía (+0,4%) y España (+0,9%).

La ciudad rompe con dos meses consecutivos de subida y saluda el otoño con un total de 21.620 parados inscritos en las oficinas de empleo, el mejor registro de octubre desde los 16.750 registrados por estas mismas fechas en 2007, es decir, en los últimos 18 años.

En el último año, el municipio mantiene un colchón de 1.438 parados menos (-6,23%), del orden de medio punto por encima que el descenso del 5,7% que mantenía un mes antes.

La bajada se produce, además, en un mes que se caracteriza por prolongar la subida habitual del final del verano. De hecho, en la serie histórica iniciada en 2005, año en el que se cambió el sistema para el cómputo del paro, solo figura un mes de octubre antes del de este año con bajada, en concreto en 2023, cuando se recortaron 200 parados.

El resto de años se cuentan por subidas, como los 91 que se computaron en octubre del año pasado respecto a septiembre.

El paro femenino concentra la bajada del último mes, con un descenso de 37 desempleadas frente al aumento de 17 parados entre los hombres. En términos relativos, el paro registrado entre las mujeres se reduce un 0,2%, porcentaje similar al repunte que presenta el paro masculino.

En el último año, el paro femenino acumula una bajada de 941 desempleadas frente al recorte de casi medio centenar (497) de los hombres. En términos relativos, sin embargo, uno y otro colectivo se mueven en torno al 6,2% menos, señal de la brecha de género que persiste en la ciudad, donde las mujeres en paro se sitúan en 14.100, casi el doble que los 7.520 hombres en la misma situación

Bajan los sectores productivos, suben los parados sin empleo anterior

La subida del paro en octubre, por otra parte, responde a la evolución negativa del apartado de personas sin empleo anterior, que suma 54 desempleados en el último mes (+1,8%). Todos los sectores productivos, por contra, saldan octubre con bajadas del paro, encabezadas en volumen por los servicios, que recorta 31 parados (-0,2%), seguido de la industria, con un descenso de una veintena de desempleados (-0,2%).

La mayor bajada relativa corresponde, sin embargo, a la agricultura, que cierra el mes con 17 parados menos tras un recorte del 2,4%. La construcción, por su parte, logra reducir su particular registro en seis desempleados, que apenas suponen un 0,35% menos que en septiembre.

El sector servicios concentra al grueso de los parados registrados en el municipio jerezano al cierre de octubre, en concreto siete de cada diez, que en números redondos ascienden a 15.239. La construcción, por su parte, salda el último mes con 1.667 desempleados, mientras que el registro de la industria se reduce hasta los 966 y el de la agricultura, hasta los 700.

Las personas sin empleo anterior vuelven a superar la barrera de 3.000 demandantes con el carné de paro seis meses después tras el cierre de octubre con un total de 3.048 desempleados.

Descenso interanual generalizado

Los servicios también registran el mayor descenso interanual del número de parados, en concreto 905 menos que suponen un descenso del 5,6%. Le siguen la construcción, con un recorte de 210 parados en el último año, y la industria, que reduce su particular registro en 121. En ambos casos, la bajada relativa se eleva hasta el 11,1%.

La agricultura, por su parte, ve reducido su registro en 56 parados, que en su caso representan un descenso relativo del 7,4%.

Las personas que buscan un primer empleo o reincorporarse al mercado laboral también ven reducido su registro de parados en el conjunto de los últimos doce meses, periodo que saldan con una bajada de 147 demandantes (-6,2%)