Jerez, destino estrella de Andalucía durante la Navidad

La zambomba es un Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 14 de diciembre de 2015, específicamente para las celebraciones de Jerez y Arcos. Una declaración que reconoce el valor de esta festividad navideña y que provoca que en estas fechas sean muchos los andaluces que quieran presenciar una zambomba en la ciudad. Por ello, cada año, son muchas las poblaciones que organizan excursiones a la ciudad desde noviembre y durante el mes de diciembre, en especial, durante el puente de la Inmaculada.

Desde Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva y casi desde cualquier rincón de Andalucía, se ofrece la posibilidad de visitar la ciudad con distintas opciones. Incluso, desde otros puntos como Extremadura también son habituales las visitas. En algunas excursiones, las más habituales, se trata de un viaje en autobús a primera hora de la mañana para disfrutar durante toda la jornada de una zambomba y estar de vuelta a sus poblaciones a última hora de la noche.

En otros casos, son paquetes que incluyen una noche de alojamiento y también la posibilidad de visitar otras ciudades cercanas u otros atractivos de Jerez como pueden ser bodegas. Los precios varían mucho, como es lógico, dependiendo de las opciones elegidas. Lo que está claro es que son miles de personas las que visitarán la ciudad a lo largo de las próximas semanas y lo harán sin importarle hacer muchos kilómetros y hora en cualquier medio de transporte para disfrutar de una fiesta que traspasa fronteras.

Desde La Zarza, en Badajoz, este año volverán a venir a la ciudad un numeroso grupo en autobús con vecinos tanto de esta población como de Guareña, Almendralejo y otros municipios cercanos. Se trata de una excursión de unas tres horas, con ida y vuelta en autobús, con salida a las siete de la mañana y con un precio de 23 euros.

Excursión organizada desde La Zarza, en Bajadoz.

De momento, ya han llenado un autobús con el más de medio centenar de peticiones y esperan llenar otro antes del 13 de diciembre que está prevista la visita. Se trata de una excursión organizada por Regalos Paqui y Viajes Ansar y, tal como cuenta Estefanía, "ya es el segundo año que la preparamos". En su caso, además, "nosotros llevamos un grupo de animación con guitarras y vamos cantando villancicos. Mucha gente se une a nosotros".

En otros casos, la visita a Jerez incluye almuerzo. Es el caso de la organizada desde Ronda, Málaga, por Destino Travel para el próximo 7 de diciembre por 60 euros. En este precio está incluido el autobús, la presencia de una coordinadora, seguro de viaje y almuerzo, además de una sobremesa "zambombera de dos horas, aproximadamente". Chupitos, pestiños y mantecados también están incluidos en la excusión, según anuncia el cartel. La tarde, además, será libre para disfrutar del ambiente de la ciudad.

Cartel del viaje organizado desde Ronda.

Jaén es otra de las provincias que ha preparado para este año una excursión para conocer la Navidad de Jerez. Con salidas desde Andújar, Arjona, Arjonilla y Bailén, Viajes Maivan oferta por 120 euros autobús ida y vuelta, hotel de 4 estrellas con media pensión y acompañante de Agencia de Viajes del 20 al 21 de diciembre.

Anuncio del viaje desde Jaén a las zambombas de Jerez.

En este viaje, sin embargo, la noche no se pasa en Jerez, sino que los visitantes se alojan en Cádiz. De ahí parten a las tres de la tarde hacia las zambombas de Jerez y ya de madrugada, sobre la una de la mañana, vuelven al hotel. La mañana del domingo la pasan libre en El Puerto.

Desde Córdoba se espera otra de las muchas excursiones programadas en las próximas semanas. "La Navidad se vive de manera única con las tradicionales zambombas, donde las casas se llenan de alegría, cante y flamenco. Familias, amigos y vecinos se reúnen para celebrar al ritmo de villancicos, al son de la zambomba y la guitarra. En cada rincón, la música y el ambiente cálido transforman cualquier casa en un lugar especial, donde hasta los desconocidos se sienten como en familia. Esta tradición jerezana es una experiencia navideña que une corazones y contagia el espíritu festivo. Haz tu reserva ya y paga en dos veces", reza el anuncio de SC Eventos.

Anuncio de una empresa de Córdoba.

En este caso el precio de la excursión sube hasta los 240 euros al coincidir con el puente de diciembre, del 6 al 8. Se incluye, lógicamente, el alojamiento, las comidas, actividades y zambombas.

Las ciudades cercanas a Jerez se benefician, además, de una gran afluencia, ya que muchos visitantes optar por dormir en municipios cercanos ante la imposibilidad de encontrar hotel en la ciudad o buscando precios más económicos. Desde La Zubia, en Granada, han organizado, por ejemplo, un viaje a las zambombas de Jerez del 12 al 14 de diciembre.

Excursión anunciada desde La Zubia, en Granda, a Jerez.

En este caso se incluye el transporte desde Granada ida y vuelta, pensión completa y alojamiento en hotel 4 estrellas en El Puerto. Además, se contemplan excursiones a "zambomba privada con menú gitano, visita de Jerez y visita de Medina Sidonia. Acompañamiento de guía de la oficina desde Granada". El precio para disfrutar de esta excursión varias entre los 270 y los 310 euros, dependiendo de si es habitación individual o doble.