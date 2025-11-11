Más de 300 profesionales del sector audiovisual y tecnológico se dan cita en Jerez
Los días 25 y 26 de noviembre, Jerez volverá a situarse en el mapa nacional de la innovación con la celebración de la IV Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías 'Jerez Digital 2025'
La Cámara de Comercio de Jerez impulsa el Foro de Ciudades Creativas Jerez 2031
Los días 25 y 26 de noviembre, Jerez volverá a situarse en el mapa nacional de la innovación con la celebración de la IV Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías 'Jerez Digital 2025'. Un encuentro que se consolida como referencia para profesionales del audiovisual, la industria cultural, la tecnología y la sostenibilidad, y que en esta edición pondrá el foco en cómo la transformación digital está redefiniendo la economía, el talento y el futuro de las organizaciones.
El Museo de la Atalaya, con su espectacular sala inmersiva 360º, será escenario de una jornada central con mesas de debate y ponencias que reunirá a especialistas nacionales, grandes productoras y empresas tecnológicas. La inauguración será a manos del presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas y la alcaldesa, María José García-Pelayo.
La ponencia inaugural correrá a cargo de Carlos Antón, Director de Desarrollo de Negocio de EGEDA, quien abordará cómo los proyectos culturales y tecnológicos pueden crecer desde la fase de laboratorio hasta su internacionalización y acceso al mercado. La programación del día incluirá también mesas centradas en innovación disruptiva, creatividad digital, sostenibilidad tecnológica, narrativas inmersivas y una sesión muy esperada: 'Jerez es de Cine', con la participación de Andalucía Film Commission, Jerez Film Office y los cineastas Rafa Caballero y Fede Lozadillas, jerezanos de proyección internacional muy vinculados a rodajes realizados en la ciudad y la provincia.
La feria contará además con una zona expositiva en la que estarán presentes entidades como EGEDA, CREA SGR, el Clúster LAND, Canal Sur Media, compañías tecnológicas como Controlnet, Nexur, Omnilink o CITED, y empresas de sostenibilidad e innovación como Foro de Mujeres Ciberlíderes, OCA Global u Omawa 360, junto a otras organizaciones del ecosistema digital y audiovisual. Jerez aspira a recibir a 300 profesionales, consolidándose como un punto de encuentro imprescindible para generar sinergias, explorar oportunidades de negocio y fortalecer el papel de Andalucía como polo de innovación tecnológica y cultural.
El 26 de noviembre, la actividad se trasladará al Coworking Cultura y Empresa de la Cámara de Comercio, donde se celebrarán dos talleres profesionales de 3 horas dirigidos al sector creativo. Por la mañana, el cineasta y experto en IA humanista Paco Torres mostrará cómo aplicar la inteligencia artificial generativa a proyectos culturales y audiovisuales. Por la tarde, Ángel Urbina, cofundador de Iralta Films, acercará a los asistentes al universo de la producción virtual, la VR y las narrativas inmersivas, con casos reales y una visión práctica del set digital.
Jerez Digital 2025 se presenta así como una cita imprescindible para quienes buscan entender hacia dónde evoluciona la industria audiovisual y tecnológica, conectarse con el talento emergente y consolidar proyectos en un entorno que combina innovación, creatividad y patrimonio cultural.
La información detallada del programa y el formulario de inscripción están disponibles en: www.camarajerez.es/jerez-digital-2025. La entrada es gratuita hasta completar aforo y todos los asistentes recibirán un welcome pack compuesto por una mochila ejecutiva, un altavoz bluetooth, un localizador GPS, un cuaderno y un bolígrafo.
Esta Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, está organizada por la Cámara de Comercio de Jerez con la financiación del Área de Desarrollo Estratégico, Productivo y Social dentro del Programa DipuActiva de la Excelentísima Diputación de Cádiz y, la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.
