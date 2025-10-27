Un mercadillo navideño en La Cartuja para el puente de la Inmaculada

Una visita en el monasterio de La Cartuja.

El Monasterio de La Cartuja ha organizado para el próximo puente de la Inmaculada, del 5 al 8 de diciembre, una serie de actividades navideñas que pretende acercar a jerezanos y visitantes a este enclave histórico de la ciudad y de paso obtener fondos para el sostenimiento de casa y conventos, así como de la obra monumental de La Cartuja.

Durante estos días, en horario de apertura de dicho monasterio, habrá un Mercadillo navideño en el que se podrán adquirir dulces de los Conventos diocesanos y otros artículos de La Cartuja o navideños. Asimismo, se montará un Belén y un árbol de Navidad en el recinto.

Cartel anunciador del mercadillo navideño.

Desde la Diócesis se habala además de un espacio destinado a los más pequeños, pudiendo realizar la visita al monasterio mientras los niños hacen actividades.

Otra de las particularidades de estas actividades serán las citadas visitas al recinto, que durante estos cuatro días tendrán un precio reducido de 5 euros. Las entradas se podrán adquirir en el mismo monasterio los días señalados sin necesidad de reserva.

Visitas Individual:

05/12/2025.- De 10.00 de la mañana a 14.00 de la tarde (cierre a las 14.00 horas)

De 16.00 a 18 horas (cierre a las 18.00 horas)

06/12/2025.- De 10.00 de la mañana a 14.00 de la tarde (cierre a las 14.00 horas)

De 16.00 a 18 horas (cierre a las 18.00 horas)

07/12/2025.- Por la mañana no habrá visita individual, por celebraciones litúrgicas.

De 16.00 a 18 horas (cierre a las 18.00 horas)

08/12/2025.- De 10.00 de la mañana a 14.00 de la tarde (cierre a las 14.00 horas)

De 16.00 a 18 horas (cierre a las 18.00 horas)