Jerez se exhibe en Madrid Fusión

La gastronomía y los vinos de Jerez han sido epicentro de un acto promocional este lunes en Madrid Fusión en el que ha participado la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Un evento que ha servido además para dar a conocer en este importante salón la distinción de la ciudad como Capital Española de la Gastronomía 2026 y que ha contado con la organización del Ayuntamiento de Jerez, la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración de la Fundación Osborne.

La regidora ha formado parte de un coloquio moderado por el periodista Paco Lobatón y en el que han intervenido los chefs Israel Ramos (Mantúa), Juan Luis Fernández (Lú Cocina y Alma), el periodista gastronómico Pepe Ferrer e Iván Llanza por parte de Fundación Osborne.

Durante el mismo, el público asistente ha podido conocer las excelencias de la cocina de Jerez, forjada en la convivencia de culturas y que refleja tanto la riqueza del territorio como el legado compartido entre los pueblos dando como resultado unos platos únicos y tradicionales, herencia de un legado que se remonta siglos atrás y que ha sabido dar la mano con el transcurso del tiempo a la innovación y a nuevas expresiones culinarias.

García-Pelayo ha resaltado en su intervención que “se trata de conservar nuestro legado gastronómico y promocionar una nueva gastronomía innovadora que además asegure el legado generacional de este sector, que la gente joven vea una oportunidad para tener un oficio, apostando por un turismo sostenible, excelente y de calidad. En definitiva, vamos a contar al mundo lo que los jerezanos ya sabemos y es que Jerez es una ciudad que tiene de todo y en la que se come, se bebe y sobre todo se siente de una manera especial”, ha afirmado.

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, ha asegurado que “se trata de una oportunidad para que Jerez muestre que es una ciudad que merece la pena ser visitada no sólo por su rico patrimonio; es una gran responsabilidad porque tiene que demostrarle al mundo cómo se come en el país con mejor gastronomía del planeta que es España y esa responsabilidad recae en los hombros de todos los profesionales de la industria hostelera y de los productores”.

Los chefs jerezanos presentes en el evento han ensalzado el alma de la cocina local y la esencia que representa nuestro pueblo. Tanto Juanlu Fernández como Israel Ramos han destacado cómo se trata de poner en valor esa gastronomía tan personal y genuina que nos hace diferentes y dársela a conocer a los visitantes como se merece. “Somos transmisores de mantener presentes esa tradición y que esa cultura siga latente durante muchos años”, ha dicho Fernández.

Durante el coloquio los asistentes han podido degustar un vino oloroso de Bodegas Osborne y al final del mismo se ha degustado una berza jerezana como plato emblemático que resume la esencia de una cocina de tradición que hoy también se reivindica por los grandes autores de la cocina y que entronca directamente con la presencia del pueblo gitano que ha modelado una cocina identitaria que se ennoblece en restaurantes y ventas sin perder su alma popular.

Madrid Fusión es un evento de carácter anual que se celebra en Madrid desde su primera edición en 2003 como punto de encuentro clave para la alta cocina internacional. A través de ponencias, demostraciones en vivo, catas, concursos y talleres se convierte en una plataforma para descubrir nuevos talentos y presentar productos innovadores, impulsando la creatividad y la sostenibilidad en la cocina a la vez que promueve el intercambio cultural y gastronómico lo que lo convierte en un espacio esencial para el mundo culinario.