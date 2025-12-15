Jerez Flamenca Navidad aterriza en el Villamarta tras sus éxitos en Madrid y Barcelona

Jerez Flamenca Navidad aterrizará el próximo jueves 18 de diciembre en el Teatro Villamarta (20.00 horas) tras el éxito cosechado en Madrid y Barcelona durante este último fin de semana. El grupo que lidera Daniel Muñoz se consolida así como uno de los referentes de la Navidad jerezana, un hecho que viene consolidando año tras año con su participación en teatros de todo el país.

El Teatro Gran Vía de Madrid y el Teatro Apolo de Barcelona han sido dos úlitmas paradas antes de llegar a Jerez "la actuación que tenemos señalada en rojo desde hace tiempo", asegura Daniel Muñoz, "y donde tenemos depositada toda nuestra ilusión, aunque también, por supuesto, somos conscientes de la responsabilidad que conlleva".

Su paso por Madrid y Barcelona "ha sido muy positivo, porque en ambas ciudades hemos encontrado a un público entregado y muy participativo, y eso te ayuda muchísimo. A Madrid ya habíamos venido varias veces, pero a Barcelona era la primera vez que íbamos, y estamos muy contentos".

El grupo prepara ahora su puesta de largo en Jerez, cuyas entradas están a punto de agotarse, por lo que a buen seguro que para esta única función colgarán el cartel de 'no hay billetes'.

Para la ocasión, Jerez Flamenca Navidad ha preparado un montaje especial cuyo título es 'Juerga de Nochebuena', que estará dedicado a la memoria de Antonio Gallardo Molina. El elenco artístico lo componen las voces de Zaira Malena, Sandra Rincón, Rocío Valencia, María del Bastián, Rosario Heredia, Juan de la Morena, Rafael del Zambo, Jesús Medrano, Manuel de la Fragua, Javier Peña, además de Coral de los Reyes y Enrique El Zambo como artistas invitados. A las guitarras estarán Antonio Malena hijo y Juan Pedro Pimentel, a la percusión Carlos Merino, al violín Bernardo Parrilla y Fernando Jiménez, al baile. También participará como invitado el Comandante Lara.