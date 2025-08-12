Jerez intensifica la vigilancia medioambiental ante el grave caso de maltrato animal a una gata en la Laguna de Torrox

El Ayuntamiento, a través de la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, ha mostrado "su más rotunda condena ante la desalmada actuación y grave caso de maltrato animal a una gata que ha tendido lugar en la Laguna de Torrox".

La Asociación Colonia Felina Torrox encontró a la gata, cuyo nombre era Elsa, ahorcada en este paraje el pasado sábado y ha denunciado esta "barbarie" ante la Policía Nacional. De manera previa, en el momento del lamentable hallazgo, puso el suceso en conocimiento del Ayuntamiento y efectivos de la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos.

Ante lo sucedido, el Ayuntamiento de Jerez ha ofrecido su máxima colaboración, esperando que las investigaciones de la Policía Nacional den resultados, y ha intensificado el servicio que realizan los vigilantes medioambientales en el entorno de la Laguna de Torrox (zona en la que se tiene constancia de la existencia de varias colonias felinas) para que la actuación sea inmediata ante cualquier situación que se pudiera detectar y calificar como maltrato animal.

Al mismo tiempo, desde la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente se hace un llamamiento a la implicación ciudadana para combatir estas acciones inhumanas y desalmadas, informando a las instituciones pertinentes, y se insta, de igual manera, a la tenencia responsable de mascotas y a la protección del bienestar animal.