Jerez, lista para brillar de nuevo en el III Festival de Cine Con Acento, del 14 al 18 de octubre: "Llegó para quedarse"

Más de 200 proyectos, muchos de los cuales fueron rodados en la provincia de Cádiz, han sido presentados en el III Festival de Cine con Acento que se celebra en Jerez, del 14 al 18 de octubre. Lidia María Jaime Pérez y la jerezana María Espejo, directora y directora de contenidos, respectivamente han presentado la tercera edición de esta maravillosa cita con la cultura "que llegó para quedarse". Lo hicieron el vestíbulo del Teatro Villamarta y estuvieron arropadas por el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, Carmen Pina delegada de Participación Ciudadana y Juventud. Este festival además, se ha convertido en uno de los grandes proyectos que se incluyen en la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

El Festival de Cine con Acento proyectará 27 cintas y tiene previtas charlas en las cuales los invitados y el público interactúen. El Premio de Honor 2025 recaerá en Adelfa Calvo, actriz malagueña que obtuvo el Goya Reparto en 2018, por su papel en la película 'El autor'. Por otro lado, el cineasta jerezano, Juan Miguel del Castillo, recibirá el Premio CSRTV en esta tercera edición del festival de su ciudad.

Jaime Pérez destacó la enorme calidad de todos y cada uno de los proyectos recibidos. Coincidió con Espejo en que apuestan especialmente por la juventud y destacaron que algunos jóvenes logran realizar trabajos muy dignos con con recursos "muy escuetos". Por otro lado destacaron la gratuidad de todas las propuestas que incluye la amplia programación de esta edición. Las entradas para cada cita, así como para la gala de Clausura estarán disponibles a partir del miércoles 1 de octubre en la web oficial del festival. Ambas esperan contar con un gran número de asistentes ya que, "sin espectadores no hay cine".

Esta iniciativa cultural promueve la creación de producciones en Jerez y la provincia, reivindica el papel protagonista -no sólo de reparto- de los actores y actrices andaluces y destacan la labor de los técnicos y de todo el personal que trabaja en el cine detrás de las cámaras. "Es importante que la juventud sepa que aquí se pueden hacer grandes proyectos". No obstante, recuerdan que este festival está pensado también para atraer a gente de fuera y que recibe los proyectos producidos por profesionales de la tierra, pues no se olvidan de quienes se han marchado. Además, mostraron 'La Visionaria', metraje presentación de la 3ª edición del Festival de Cine con Acento, cuyos protagonistas, Mauricio Morales y Samara Cortés, son de etnia gitana. Con ello, han querido sumarse a la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península.

Lidia María Jaime Pérez rememoró la génesis de este ilusionante proyecto. Recordó cuando, hace tres años, "abordaron en la calle" a Carmen Pina delegada de Participación Ciudadana y Juventud. "El Festival se está haciendo grande, es bueno para Jerez", afirmó Pina que agradeció la intensidad de las organizadoras. El delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, aseguró que el único mérito de los políticos ha sido contar con personas con talento y arrojo como sus impulsoras. También subrayó que Jerez es una ciudad de cine "y de cine con acento". Por su parte, la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, reconoció que salió maravillada de la primera edición en la que hizo entrega del Premio de Honor del festival a alctor jerezano José Manuel Rivera, conocido por su nombre artístico José Manuel Poga: "Este festival reivindica nuestro acento y pone a Jerez y a la provincia en el mapa. Sois peleonas e insistentes. Esto nos catapulta a la Capitalidad Europea de la Cultura".