Jerez se quita la mascarilla a medias

Los hosteleros y comerciantes de Jerez han optado mayoritariamente por dar libertad a sus trabajadores tras la entrada en vigor este miércoles del fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores, si bien apelan al sentido común para transmitir confianza a sus clientes.

El uso de la mascarilla, con carácter general, ha dejado de ser preceptivo en el entorno laboral tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto aprobado por el que se levanta esta restriccion en el último Consejo de Ministros, que contempla no obstante la posibilidad de adoptar medidas preventivas en los lugares de trabajo o en determinados espacios dentro de los mismos.

Desde la Asociación de Hostelería de Jerez, Asunico, Acoje y Horeca recomiendan a sus asociados responsabilidad en la aplicación de la medida para que, dentro de la libertad para abandonar o mantener la mascarilla, cada empresario mida los posibles riesgos, aconsejándose el uso, por ejemplo, en momentos de mayor afluencia de público.

Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de hosteleros, subraya en este sentido que hay que tener en cuenta que la hostelería es muy diversa, ya que hay negocios que trabajan más las terrazas y, por tanto, están menos expuestos, pero también los hay de barras o interiores con gran afluencia, por lo que está en manos del criterio del empresario y de los trabajadores decidir qué hacer en cada momento.

Según Carrasco, "para que la hostelería funcione es necesario que haya tranquilidad y buenas noticias, y que se quite la mascarilla en interiores es muy buena noticia después de más de dos años de uso obligatorio que la gente va a agradecer, pero hay que respetar la libertad tanto de los trabajadores como de los clientes, que están en su derecho de decidir si la usan o no dentro de lo que dicte el sentido común".

A modo de ejemplo, Carrasco expone un caso real que él mismo se ha encontrado esta mañana mientras desayunaba en el interior de un bar con escasa clientela en el que la camarera mantenía la mascarilla puesta al convivir con una persona vulnerable.

Manuel García, responsable de Asunico, apela igualmente al sentido común, aunque personalmente cree que lo más lógico es mantener el uso de la mascarilla para tranquilidad de los clientes.

Asunico advierte de que tras el cambio de estrategia para el control del covid "hay positivos que siguen trabajando porque no les dan la baja"

No en vano, advierte, tras el cambio de estrategia para el seguimiento y control del Covid-19, y la consiguiente supresión de las cuarentenas para los casos leves y asintomáticos, "hay positivos que, después de consultar con Salud Responde, siguen trabajando de cara al público porque no les dan la baja", de ahí su llamamiento a la prudencia y responsabilidad, "ahora, más que nunca, porque esto no es un simple resfriado como nos quieren hacer ver".

Acoje, que ha distribuido entre sus asociados la información disponible sobre la entrada en vigor del decreto, también recomienda dejar libre elección a los trabajadores y aplicar el sentido común.

La presidenta de los comerciantes del centro, Nela García, que prevé remitir en las próximas horas cartelería a los asociados con algunas recomendaciones tras el cambio de la norma, apela a la responsabilidad personal en momentos de mayor afluencia de publico, entre los que, por su experiencia en las primeras horas, hay quien prefiere seguir usándola, sobre todo clientes nacionales, no así extranjeros de países en los que se eliminó el uso de la mascarilla con anterioridad.

Francisco Díaz, responsable de bares y cafeterías de Horeca en Jerez, personalmente piensa que dentro de los salones debería mantenerse el uso, si bien entiende que debe ser cada trabajador a título particular el que decida. "El mensaje que transmite la patronal hostelera a sus asociados es de libertad de elección, pero aconsejamos mantener la mascarilla en interiores si hay saturación de clientes", explica Díaz, quien asegura que, de momento, el 80% de la clientela ha prescindido de su uso.