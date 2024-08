A Jerez en motocicleta

RECIENTEMENTE ha llegado a mis manos un curioso, y poco conocido libro de viajes, cuyo capítulo 14 está dedicado, casi por entero, a Jerez. Este ejemplar, concretamente lo he encontrado en la biblioteca del Consejo Regulador, formando parte de la donación testamentaria que hizo José Soto Molina, y del ya hicimos una semblanza.

A su autor, y a la obra, los especialistas españoles en la materia le han dedicado poca atención, a lo que hay que añadir la inexistencia de la traducción en muestra lengua

Capítulo 14 donde cuenta su paso por Jerez.

Nos referimos a Round and About Spain, editado en Londres por Hooder & Stoughton en 1952, y escrito por Aimé Félix Tschiffely. un profesor y aventurero argentino de origen suizo que se hizo famoso en los años `20 por recorrer a caballo (fueron dos, Gato y Mancha), la increíble distancia que separa Buenos Aires de New York.

Otro título más que añadir a la amplia lista de viajeros ilustres que pasaron por nuestra ciudad, dejando memoria escrita de su experiencia. Pequeños retazos que nos permiten tener una mejor idea de cómo nos vieron aquellas personalidades en diferentes momentos de nuestra historia. He aquí uno de ellos.

Tschiffey y sus aventuras

Nuestro incansable viajero Aimé Félix Tschiffely nació en Suiza en 1895, fue un aventurero, académico y escritor afincado en Argentina.

Fue en Berna donde realizó sus estudios primarios y secundarios y donde se formó como maestro. A los veinte años dejó Suiza para ejercer como docente en Reino Unido. Más tarde se trasladaría a Buenos Aires para enseñar en diferentes instituciones docentes. Mientras residía en Argentina le atrajo la vida de los gauchos y sus costumbres, practicando largas cabalgadas por las grandes extensiones de la Pampa.

Tschiffely montado en su Royal Endfield en una de las paradas por España.

Tschiffely llevó una vida llena de aventuras y escribió extensamente sobre sus viajes; fue un escritor muy conocido durante los años treinta, cuarenta y cincuenta.

Después de la publicación de 'Tschiffely`s Ride', su autor dejó de ser conocido sólo en Argentina y Estados Unidos para saltar a la fama mundial y se trasladó con su esposa, la cantante de ópera Violeta Hume a Londres, donde continuó con su carrera literaria.

Tschiffely falleció en Londres el 5 de enero de 1954 a causa de complicaciones surgidas después de una operación menor.

La mayoría de sus viajes los hizo a lomos de caballo. Sin embargo, para su viaje por España, Tschiffely eligió un modo de transporte diferente, una Royal Enfield Ensign.

Mapa con el itinerario que siguió en España.

En la introducción del libro sobre España, que escribió en su casa de Chelsea en 1951, Tschiffely describe los preparativos, incluyendo su visita a la fábrica Royal Enfield para elegir una motocicleta. Mientras estaba en Londres después del final de la Segunda Guerra Mundial, un profesor de español lo convenció de viajar a España. Sin embargo, el gobierno británico no permitía que nadie saliera con más de 50 libras en efectivo debido a las fuertes restricciones de la posguerra. Eso descartaba que Tschiffely tuviera suficiente dinero para comprar un caballo en España.

En ese momento directivos de la compañía intervinieron proporcionándole el nuevo modelo de motocicleta Royal Enfield R.E. de 125 cc. Con ella recorrería 5000 millas (más de 8.000 kms.), resultado de lo cual fue su libro 'Round and About Spain'. Además de eso, utilizaron las habilidades de Tschiffely aprendidas en las Pampas con fines promocionales.

Primera página de 'Round and About Spain'.

Como hemos dicho, la Segunda Guerra Mundial había terminado hacia unos años y la vida en Inglaterra seguía llena de penurias y racionamiento. ¿No es de extrañar entonces que cuando el mencionado profesor de español visitante instó a Aimé a explorar su soleado país, el siempre errante Tschiffely no se lo pensó dos veces?:

‘Estaba pensando en el tema del transporte cuando un amigo mío vino en mi ayuda con una idea brillante. ‘’Utilice una motocicleta’’, me dijo él, que había sido un famoso corredor de motocicletas y que seguía conduciendo una de estas máquinas por diversión.

‘La tierra de lo inesperado’

En el trabajo del profesor de la Universidad de Granada José Ruiz Mas, Libros de viajes en lengua inglesa por la España del siglo XX (2003), nos ofrece unas pinceladas de él.

‘A.F.Tschiffley y Wilson MacArthur (viajero este último del que hemos hablado de su paso por Jerez en un anterior Rebusco) autores de 'Round and About Spain' (1952) y 'Auto Nomad in Spain' (1953), respectivamente, tienen bastante en común. Deciden recorrerse el país sin prisas a finales de los años cuarenta o primeros años de los cincuenta y así redescubrir la España tradicional en busca de sus eternos elementos románticos...’.

Portada de su libro editado en 1952.

‘Para desligarse de todo lo relacionado con el turismo y aspirar a un contacto de primera mano con la realidad de país, Tschifflely viaja durante cuatro meses en motocicleta, hospedándose modestamente en fondas y pensiones’.

Y ‘como ninguno de los dos son residentes en el país no les importa mencionar aspectos poco gratos para el régimen’, como las repercusiones sociales de la reciente Guerra Civil.

Tschiffely califica a España como ‘the land of the unexpected’ (la tierra de lo inesperado),y durante cuatro meses tuvo la oportunidad de recorrerla de punta a punta y de un extremo a otro: Barcelona, Tarragona, Montserrat, Costa Brava, Lérida, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, vuelta a Madrid, Toledo, Escorial, Valencia, Alicante, Baza, Guadix, Granada, Antequera, Málaga, Gibraltar, Cádiz, Jerez, Sevilla, Mérida, Trujillo, Oropesa, Ávila, Madrid, Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria, Orense, Puenteareas. Santa Tecla, Vigo, Santiago de Compostela, La Coruña, Finisterre, La Coruña, Betanzos, Luarca, Oviedo, Gijón, Santillana, Bilbao, Guernica, San Sebastián, Pamplona, Barcelona.

‘Quien dice España dice todo’ (‘He who says Spain says all')

De esta forma inicia el escritor su libro, pero nos detendremos cuando nos habla de Jerez.

En su trayecto desde Cádiz, hace esta descripción: ‘El paisaje fértil y ondulado por el que pasé no me hizo pensar que la industria del vino sea el alma de esta región, pues los extensos viñedos no son visibles desde la carretera. Como otras muchas cosas buenas, están ocultos a la vista de los profanos, y por ello, para verlos, es necesario seguir alguno de los numerosos senderos que conducen a los lugares sagrados donde crecen las plantas que la naturaleza creó para que el hombre disponga de ese oro líquido que los poéticos andaluces llamaron ‘sudor de eternidad’ (sweat of eternity).

Portada de su libro editado en 1952.

Recuerda que el Falstaff de Shakespeare canta las glorias del ‘Sherries’, pero se confunde al relacionar el término ‘Sherrries sack’ con el de ‘dry sherry,‘ siendo sack una corrupción de la palabra española seco (dry).

Deduciendo que ‘Dry Sack’ moderno es realmente una doble repetición de seco.

Se detiene para comentar algo que está de actualidad, los ‘sherry casks’, que una vez consumido el vino que contienen, son comprados por las destilerías escocesas, lo que proporciona al whisky ‘a golden colour and a certain ‘bouquet’.

Su anfitrión en Jerez

La anécdota más simpática de su estancia en Jerez es la forma en la que describe su encuentro fortuito con el que será su anfitrión. Nada menos que el bodeguero y vicecónsul inglés en Jerez, Guido Williams, con el que aprendió mucho ('I learnt a great deal') durante el tiempo que estuvo conociendo sus bodegas.

Aunque tenía previsto visitar alguna bodega la pérdida de cartas de presentación le hizo desistir de ello al principio, retomando de inmediato su camino hacia Sevilla.

Sin embargo, cuando para en la gasolinera que hubo en la plaza del Arenal para repostar, un grupo de jóvenes curiosos se le acercaron, recomendándoles que si estaba en Jerez tenía que ir a una bodega. Le recomendaron las del ‘cónsul inglés’: ‘Go and call on the cónsul inglés, he is a very nice person, one of us, a real jerezano’.

Haciendo caso al consejo se dirigió al lugar indicado. Al llamar al edificio se le acercó un empleado al que dio su tarjeta para llevársela al ‘patrón’.

Cuál fue su sorpresa al ver llegar ‘a tall English-looking gentleman’ con la tarjeta entre los dedos y haciéndole esta pregunta: ‘Excuse me, are you by any chance the author of one of my favourite books, Don Roberto ...and of other books I have in my house?’.

Retrato del bodeguero inglés Guy Dingwall Williams.

Guy (Guido) Dingwall Williams nació en Jerez de Frontera en 1889, hijo de los ingleses Alexander Dingwall-Williams y Amy Humbert, que se conocieron casualmente en esa ciudad. Sus primeros estudios los realizó en un internado de Inglaterra.

Ya en 1911 su padre, que dirigía la bodega Williams &Humbert, lo requiere en Jerez, para trabajar en el negocio familiar. En 1914 participa en la primera guerra mundial, y ya siendo capitán fue herido con una bala en el pecho que le atravesó el pulmón, dejándole como secuela el asma que padecería durante toda su vida.

Al finalizar la guerra y tras haber trabajado en la embajada británica, se reincorporó al negocio del vino de Jerez.

Por otra parte, ocuparía el cargo de vicecónsul británico, hasta su fallecimiento en 1959.

En 1921 se casa con Nina Milward, con la que tiene una única hija, Anne Cristinne Williams, futura mujer de Beltrán Domecq González.