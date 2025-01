Venezolanos en Jerez: "Tenemos que seguir en esta lucha hasta ver a Venezuela libre"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido la recepción de la corporación municipal a miembros de la comunidad venezolana que reside en la ciudad y que está formada por unas 900 personas. En este encuentro, la regidora ha expresado el apoyo de Jerez a los venezolanos y "a los valores de la libertad, la democracia y la verdad".

La alcaldesa ha recordado que existe un contacto permanente con esta comunidad desde hace muchos años a través de la delegada Yessika Quintero, "tendiéndoles la mano para seguir generando lazos de colaboración y dar visibilidad a sus reivindicaciones". García-Pelayo ha destacado que “es importante que estéis en el Ayuntamiento, que las instituciones no seamos tibias y os digamos dónde estamos. Que estéis aquí es una oportunidad de deciros que este Ayuntamiento os representa, y que Jerez es vuestra ciudad”.

García-Pelayo ha señalado que “estamos orgullosos de recibiros y también de decir que Jerez es una ciudad democrática y una ciudad libre, que quiere decidir qué quiere ser ella misma, y nos da mucha pena que haya ciudadanos en el mundo que vivan en países que no son democráticos y donde no se sientan libres ni elegir cómo quieren vivir”. La alcaldesa ha reivindicado que “vosotros nos habéis enseñado que una dictadura siempre acaba mal, y somos conscientes de vuestra lucha, y la sentimos como propia. Agradecemos de verdad la lección que le estáis dando al mundo de orgullo y dignidad”.

“Hay mucha gente que está perdiendo la vida en Venezuela, pero siempre hay quien toma el testigo del que cae, y eso es un gesto de heroísmo que estáis mostrando al mundo entero. Nos sentimos muy orgullosos de teneros aquí, que seáis nuestros, y espero que nos veáis como aliados y como familia”, ha remarcado.

Por parte de la comunidad venezolana, han intervenido Dayli Fuguet y Pino D’Ambrosio, que han compartido su experiencia y sentimiento de dolor por no poder regresar a su país de origen ni reencontrarse con familia y amistades. La artista Dayly Fuguet ha reivindicado que “casi toda mi generación en Venezuela tenía que ser profesional, estudiar en la universidad, y casi todos nos hemos tenido que ir de nuestra casa, a aportar todo ese conocimiento a otros sitios”.

“La única cosa positiva que podemos sacar de esta situación es que ahora nos está conociendo todo el mundo, gente que donde nos pongan somos capaces de abrir un negocio, de bailar flamenco, y de lo que sea. Nuestro país sigue creciendo, aunque no tenga sede física, pero somos un país que sigue creciendo donde estemos y como sea, y en algún momento tendremos nuestra sede de vuelta”, ha subrayado Dayly Fuguet.

Pino D’Ambrosio ha manifestado que “cada uno de nosotros es una historia diferente y tenemos que seguir en esta lucha hasta ver a Venezuela libre. Cada uno de nosotros ha demostrado de qué estamos hechos los venezolanos, nos hemos tenido que reinventar y hemos sacado lo mejor de nosotros, y eso también es una forma de protestar”.

El acto ha culminado con las palabras de la delegada Yessika Quintero, que ha agradecido “el apoyo de los compañeros de la corporación Municipal del Partido Popular y de Vox presentes en el acto. Como venezolana quiero reiterar el agradecimiento a nuestra alcaldesa que siempre nos ha apoyado, también cuando no era alcaldesa. Siempre hemos considerado a España como a nuestra madre patria, y aunque a nuestro país lo tenemos vivo en nuestro corazón, España también es nuestra patria. Tenemos que luchar por nuestros niños, porque por ellos hemos emigrado para que tengan un futuro digno, y tenemos que seguir trabajando para que seamos parte importante de este país. Como delegada, quiero deciros que siempre vais a tener a este gobierno de Jerez de vuestra parte”.

Quintero ha recordado que “todos los que estáis aquí presentes lleváis muchos años luchando por la libertad en nuestro país, aun sabiendo que eso ponía en peligro nuestro regreso a Venezuela, y eso lo sabemos bien porque estamos fichados, porque nuestros pasaportes están anulados, y no podemos entrar en nuestro país. Pero no debemos desfallecer y mantendremos la fe en volver a ser un país libre. Queremos pedirle al Gobierno de España que no se ponga de perfil, por respeto al millón de venezolanos que trabajamos y vivimos en España”.