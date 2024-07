'En verano, echa una mano': Jerez necesita nuevos donantes de sangre

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz insta a los vecinos de Jerez a incorporarse al sistema de nuevos donantes de sangre con la campaña 'En verano echa una mano".

Para ello, el CTTC de la provincia ha programado en nuestra ciudad dos colectas para las jornadas del martes 2 y miércoles 3 de julio de 2024.

La primera de ellas se celebrará este martes en el edificio Jerez 2002 del complejo deportivo de Chapín ubicado en la avenida Rafa Verdú. El punto para la colecta abrirá en horario de tarde desde las 17:30 horas hasta las 21:30 horas, horario que se repetirá en el mismo sitio y a la misma hora el miércoles día 3.

El segundo punto para la donación de sangre se abrirá el próximo miércoles 3 de julio en la capilla de las Angustias, situado en la calle Porvenir,1 en horario de tarde desde las 17:30 horas hasta las 21:30 horas.

Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz recuerdan a todos los jerezanos que el punto fijo para la colecta de sangre en el Hospital de Jerez (Ronda de Circunvalación, s/n) sigue abierto en horario de mañana de lunes a viernes desde las 09:00 horas hasta las 14:30 horas y la tarde del martes desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

Además, el CTTC de Cádiz anima a todos los ciudadanos "a asistir a estas colectas planificadas. Necesitamos nuevos donantes de sangre. Compártelo por las redes sociales a tus contactos".

¿Por qué bajan las donaciones de sangre en verano?

Hay varias causas que explican el descenso del número de donaciones durante la época estival. Pero hay dos razones fundamentales y son el excesivo calor que desanima a los donantes y que la mayoría de las personas toman vacaciones en estos meses de julio y agosto

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.