El Ayuntamiento de Jerez no se conforma con el "parcheo" del Palacio de Congresos de Ifeca

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Jerez y en la Diputación de Cádiz, ahora en manos del PP, deja en el aire el proyecto de remodelación del Palacio de Congresos de Ifeca para su transformación en Palacio de Congresos Lola Flores.

Si en marzo la por entonces alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el presidente de la institución provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, anunciaron una inversión de 4 millones de euros para la remodelación del auditorio, el anfiteatro y las oficinas del recinto, que pasaría a denominarse Palacio de Congresos Lola Flores, la nueva regidora jerezana, María José García Pelayo, ha dejado entrever este viernes que el proyecto de su antecesora en el cargo no se ajusta a las necesidades de la ciudad más poblada de la provincia y la quinta de Andalucía.

Para la nueva presidenta de Diputación, Almudena Martínez, de visita institucional este viernes en la ciudad, es "esencial" contar en Jerez con un Palacio de Congresos, "una necesidad que existe desde hace mucho tiempo", por lo que ha asegurado que lo "estudiaremos" y "nos pondremos mano a la obra con el Ayuntamiento".

Pese a que la presidenta provincial se refería con estas declaraciones al proyecto de reforma de las instalaciones de Ifeca promovido por Sánchez y Ruiz Boix, la alcaldesa jerezana, María José García Pelayo, ha salido al paso para puntualizar que Jerez no se conformará con un "proyecto fugaz".

"No vale cualquier palacio de congresos, tenemos que ser ambiciosos y tenemos que luchar por el palacio de congresos que necesita Jerez, por eso no hay que precipitarse", ha manifestado Pelayo, quien se ha referido al Palacio de Congresos Lola Flores como un proyecto que "se presentó de un día para otro, algo muy fugaz, y nosotros no queremos parcheos, sino hacer las cosas bien".