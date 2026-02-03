Jerez con "muchas posibilidades" de elevar el aviso a rojo por la borrasca Leonardo

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha lanzado este martes 3 de febrero un aviso de gran precaución ante los efectos de la borrasca Leonardo a su paso por la ciudad. "Afrontamos dos días muy complicados y va ser especialmente grave en la zona de Jerez. Nuestra zona ahora mismo está declarada como zona naranja pero con muchas posibilidades de pasar a nivel rojo. Tenemos el río también en nivel rojo y eso va a provocar una llegada masiva de agua de lluvia, no solamente en la zona rural, sino también muy importante en la zona urbana", ha alertado la alcaldesa en las redes sociales del Ayuntamiento.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado que este miércoles 4 se suspende la actividad lectiva presencial en los colegios de Jerez y de toda Andalucía salvo Almería. El presidente de la Junta ha explicado la situación que se espera en Andalucía con la borrasca Leonardo, subrayando que “la situación es compleja y el riesgo de inundaciones es muy alto en diversos puntos de la geografía andaluza", citando a Jerez como una de las zonas con más riesgo de inundación: "Hay familias en Jerez desalojadas y la situación en vez de ir a mejor parece que puede ir a peor".

En este sentido, García-Pelayo ha puesto en valor que "la Junta de Andalucía ha adoptado ya decisiones importantes, entre ellas que no haya colegio", y ha lanzado una petición a la ciudadanía: "Os pido de verdad que sigáis la información a través de todos los canales oficiales. Se están produciendo muchísimos bulos, se están poniendo en mi boca palabras o recordando declaraciones que hice hace meses y que no se corresponden con la realidad actual. No hagáis caso a los que intoxican. Tenemos que estar unidos. Tenemos que ser una piña para afrontar Leonardo y tener las ideas muy claras para garantizar sobre todo vuestra seguridad".