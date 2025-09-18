Jerez presenta Expoconstruye 2025, la cita del sector de la construcción andaluza

El Ayuntamiento de Jerez ha acogido la presentación de Expoconstruye 2025, la quinta edición de la Feria Profesional de la Construcción de la provincia de Cádiz, que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en las instalaciones de Ifeca. La delegada de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, Belén de la Cuadra; el secretario general de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), Jorge Fernández-Portillo; y la CEO de Eventur, Virginia Lasunción; han sido los encargados de presentar esta feria profesional de la construcción de referencia en Andalucía.

En la presentación han intervenido también la vocal del Colegio de Aparejadores de la Provincia de Cádiz, Ana Herrera; la decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches; y el representante de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía, Nabil Kayssi. Todos ellos han agradecido a la organización de Expoconstruye su participación y presencia en esta Feria, que aglutina cada año a empresas representativas del sector, destacando el dinamismo y la solidez que está alcanzando edición tras edición.

Organizada por la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC), junto a su Asociación de Constructores (APECOP) y la empresa especializada en la comunicación y organización de eventos y congresos Eventur, Expoconstruye se ha consolidado como un encuentro clave para toda la cadena de valor del sector en Andalucía, con un enfoque en digitalización, innovación, industrialización y sostenibilidad.

Belén de la Cuadra ha agradecido a los organizadores de la Feria, las organizaciones FAEC, APECOP y Eventur, su confianza en la ciudad para la celebración de esta quinta edición, “que ha pasado a ser uno de los eventos imprescindibles en el calendario de Jerez. Se celebra puntualmente en el mes de octubre y, aunque este es el quinto año, parece que lleva con nosotros toda la vida”.

Tal y como ha señalado, “Expoconstruye es la feria de la construcción de la provincia de Cádiz, y podemos decir que se ha consolidado como el evento clave de este sector en Andalucía y se encuentra estrechamente relacionado con la marca Jerez. Es un espacio dinámico en el que se interactúa con el visitante no sólo a través de los distintos expositores, sino que cuenta con tres espacios diferentes donde se van celebrando, de forma paralela, distintas actividades y mesas de trabajo”.

En esta nueva edición, como ha explicado, se abordarán nuevos retos y nuevos desafíos principalmente en materia de sostenibilidad, innovación, tecnologías e industrialización; “retos que este gobierno comparte y asume porque habéis demostrado que sois un sector valiente, activo y dinámico y nos vais a tener siempre a vuestro lado, facilitando la implantación de nuevos proyectos y trabajando para que Jerez siga siendo un referente de ciudad amiga y acogedora”.

En 2025, la feria incorpora importantes atractivos: la celebración de los II Premios Expoconstruye, que reconocerán buenas prácticas en seguridad, modernización, empleo, sostenibilidad y trayectoria profesional; la puesta en marcha del XPO Arena Holcim, un nuevo espacio para contenidos de alto impacto en innovación y construcción sostenible; y la 9ª edición del Congreso Construcción y Nuevas Tecnologías (ConstruyeTIC), que reunirá a expertos en industrialización, digitalización y nuevos materiales.

Tras reunir en 2024 a más de 5.000 asistentes, cerca de un centenar de marcas y medio centenar de actividades, Expoconstruye regresa con una programación reforzada que aspira a superar esas cifras. La feria contará con ponencias, mesas redondas, demostraciones técnicas y un espacio de networking que convertirá a Jerez, durante dos días, en el epicentro de la construcción andaluza.

El secretario general de FAEC, Jorge Fernández Portillo, ha destacado durante la presentación que “Expoconstruye 2025 refleja la fortaleza y la unidad del sector en un momento clave. Queremos que esta feria sea el lugar donde se aporten soluciones concretas a los grandes retos que tenemos por delante: la necesidad de más mano de obra cualificada, la industrialización de los procesos y la garantía de vivienda asequible para la ciudadanía”.

Fernández Portillo añadió que “los datos de inversión y vivienda visada en Andalucía son positivos, pero insuficientes para cubrir la demanda. Por eso, necesitamos avanzar en colaboración público-privada, aprovechar la oportunidad de la innovación y apostar decididamente por la formación y la profesionalización”.

El sector, motor económico

La organización ha subrayado el papel de la construcción como tractor de empleo e inversión en la provincia de Cádiz y en Andalucía. En el primer cuatrimestre de 2025, Andalucía registró más de 12.200 viviendas visadas, el mejor arranque desde 2008; y la licitación pública alcanzó 2.247 millones de euros, liderando la inversión nacional.

Expoconstruye 2025 contará con la participación de constructoras, promotoras, arquitectos, ingenieros, fabricantes de materiales, instaladoras, empresas de logística y servicios avanzados, así como instituciones y centros de formación. La entrada es gratuita previa inscripción a través de la web oficial.