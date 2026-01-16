Jerez presenta un reivindicativo cartel del Día del Orgullo 2026 obra del diseñador Daniel Diosdado

El Ayuntamiento de Jerez, Jerelesgay y Pandora Club trabajan en la programación conmemorativa del Día Internacional del Orgullo LGTBIQAP+ 2026, que ya tiene cartel anunciador, en un año en el que se cumple el 25º aniversario de la izada de la bandera Arcoíris en Jerez.

La presentación de este cartel, obra del diseñador Daniel Diosdado, se ha celebrado en la Sala Compañía, en una tarde en la que la música, el compromiso, y la emoción se han dado la mano para recordar los retos conseguidos en estos 25 años, y los logros pendientes de hacer realidad para erradicar cualquier forma de acoso o discriminación contra las personas del colectivo LGTBIQAP+.

El ciclo de actividades del Orgullo 2026 se celebrará en la ciudad del 5 al 13 de junio de 2026.

El lema del cartel del Día del Orgullo 2026 de Jerez es ‘25 años izando diversidad, igualdad y activismo’.

Los tenientes de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, e Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez, y la presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, han descubierto la imagen del cartel junto a su autor, Daniel Diosdado, para recordar que Jerez fue la primera ciudad de España en izar la bandera Arcoíris en la fachada de su Ayuntamiento. También ha estado presente la delegada de Participación y Juventud, Carmen Pina.

Jaime Espinar ha agradecido la labor de Jerelesgay, el apoyo de Pandora Club, y el trabajo de Daniel Diosdado, que han hecho posible poder presentar en el mes de enero un cartel que llegará hasta Fitur y que invita a disfrutar de Jerez y a participar en una programación cultural y reivindicativa que continúa creciendo y que este año 2026 será especialmente emocionante por la efemérides que se celebra. Espinar ha señalado que el cartel muestra que “Jerez es una ciudad orgullosa, y recoge el Gallo Azul como el corazón de la ciudad desde donde ondea la bandera Arcoíris. También muestra la celebración del colectivo, y vemos la silueta de la que será la madrina del Orgullo 2026, Samantha Ballantines”.

El teniente de alcaldesa ha señalado que “para nosotros es un inmenso honor anunciar que el Orgullo de Jerez se celebrará del 5 al 13 de junio, en unos días en los que Jerez volverá a llenarse de celebración y reivindicación. Porque el Orgullo no es solo una fiesta,

es la afirmación colectiva de la libertad, y también una responsabilidad institucional que asumimos desde el Ayuntamiento”. Con respecto a la programación, Espinar ha adelantado que “Jerez se va a integrar en la Red Española de Destinos por la Diversidad, porque le queremos decir a toda España que este es un destino seguro, un destino donde las personas del colectivo pueden sentirse cómodas y donde tienen cultura, gastronomía, y establecimientos de hostelería que apuestan por la diversidad”.

La programación del Orgullo contará con actividades gastronómicas, y también se van a colaborar con el Orgullo de Sevilla y de Torremolinos, con los que se realizarán actividades conjuntas.

El cartel anunciador da protagonismo a la bandera Arcoíris, y representa a Jerez situando la imagen en uno de los edificios más emblemáticos y reconocibles de la ciudad como es el Gallo Azul, que suma en esta ocasión los restantes colores de la bandera, en los diferentes ventanales. El cartel da protagonismo a la comunidad LGTBIQAP+, que representa la reivindicación y el compromiso. El lema del cartel es ‘25 años izando diversidad, igualdad y activismo’.

La bienvenida al acto ha estado a cargo de la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, que ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Jerez de seguir trabajando para ser pioneros y referentes en materia de igualdad, de la mano con Jerelesgay y Pandora Club, y con la voluntad de dar visibilidad y generar estrategias de colaboración para que el talento, los proyectos y la cultura promovida por el colectivo LGTBIQAP+ sean protagonistas del desarrollo social de la ciudad y de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

La presidenta de Jerelesgay, Susana Domínguez, por su parte, ha expresado su emoción por un aniversario tan importante, y por una trayectoria de 25 años de compromiso, lucha, y reivindicación, que continúa sumando alianzas y conquistando nuevos espacios en la ciudad, desde el convencimiento de la necesidad de seguir avanzando para lograr una sociedad libre de discriminación y acoso contra el colectivo LGTBIQAP+.

La presentadora del acto celebrado ha sido Deena Cintron. El evento celebrado en la Sala Compañía ha contado con las actuaciones de Naomi Natrix y Rosse Diavalon.