Jerez presentará en Fitur la nueva campaña ‘Jerez es otro planeta’ y recogerá el testigo de Capital Española de la Gastronomía

El teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, acompañado del también teniente de alcaldesa y delegado de Turismo, Antonio Real, y de los delegados de Cultura, Francisco Zurita, y de Empleo, Nela García, ha presidido una nueva convocatoria de la Mesa del Turismo en el Ayuntamiento, reunión que comenzó con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del hostelero José Ballesteros. En esta ocasión los asistentes han conocido la programación y actividades promocionales que el gobierno local ha preparado con motivo de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que tendrá lugar la semana que viene en Madrid y en la que se presenta la nueva marca turística a través del lema ‘Jerez es otro planeta’.

Jerez llega a Fitur con unos excelentes datos como ha demostrado el año 2025 en el que se ha incrementado hasta el mes de noviembre el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la ciudad (+1,25%) alcanzando las 676.526 y con un importante crecimiento del 8,72% en la estancia media en establecimientos hoteleros por parte de los viajeros que han visitado nuestra ciudad.

Agustín Muñoz recordó la importancia del Plan Estratégico de Turismo, “que traza las líneas estratégicas que sirven de hoja de ruta para mejorar el destino Jerez como modelo con un enorme potencial abordando cuestiones como la transformación digital, la comunicación y promoción, la excelencia y sostenibilidad turística así como su competitividad”. Igualmente recordó que “la ciudad ha finalizado 2025 como un destino fuerte y con una programación variada y rica y para este año nos marcamos el objetivo de consolidar la proyección con lo que conlleva de desarrollo económico y riqueza para la ciudad”.

Fitur 2026 servirá para presentar la nueva campaña de promoción de la ciudad bajo el eslogan de ‘Jerez es otro planeta’ y para la que se ha diseñado un nuevo logotipo e identidad visual. Será el miércoles 21 de enero cuando la ciudad se presente oficialmente en el stand de Cádiz del Patronato Provincial de Turismo momento en el que también se dará a conocer el calendario de eventos 2026 que recoge las citas más destacadas de Jerez y que ya se ha difundido, entre ellas la Semana Santa, cuyo cartel también será presentado. La zona rural también tendrá un espacio destacado en esta presentación; de esta manera el Ayuntamiento tiene previsto promocionar la Carrera del Barro de La Barca de la Florida, la prueba de Mountain Bike que se celebra en Estella del Marqués y las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de El Torno.

La gastronomía, como no puede ser de otra manera, será la auténtica protagonista de esta edición de la Feria y de la actividad municipal. Ese mismo día tendrá lugar ‘Sabores de Jerez’, acto promocional de la gastronomía local de la mano del Patronato en la que llevará a cabo una degustación del plato local por antonomasia, la berza jerezana.

Un día después nuestra ciudad acaparará toda la atención con la ceremonia de relevo de Capital Española de la Gastronomía de Alicante a Jerez en el stand 9A05 (entre los pabellones 7 y 9). Una cita que servirá de punto de arranque desde el que se ejercerá la titularidad y se pondrán en marcha todas las actividades programadas definidas en colaboración con los agentes del territorio.