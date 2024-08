Jerez, protagonista de nuevo de la Inteligencia Artificial

La Literatura Experimental Disruptiva, un género cultural que combina literatura con nuevas tecnologías y especialmente con la Inteligencia Artificial, está dando mucho que hablar. El tipo de obras es variado, con títulos que están a medio camino entre la historia y la imaginación, apoyadas en un guión histórico que luego a través de una interpretación artística y pionera nos muestran unas obras originales e innovadoras, para reconstruir episodios históricos de una forma original y creativa.

El escritor y creativo jerezano Antonio Miguel Moreno Hidalgo es un experto en esta materia y lleva cerca de dos años combinando y experimentando con áreas de reconstrucción histórica, como el hecho de haber realizado la primera recreación de Asta Regia a través de la Inteligencia Artificial, o la toma del castillo de Zahara de la Sierra.

Ejemplos recientes son sus obras de 'Medina Azahara, la ensoñación del Califa', 'Malaka sueño fenicio', la ciudad romana de Arucci Turobriga en Huelva o la visita de Julio César al templo de Melqart en Cádiz.

La experimentación con la poesía es otra de las piezas claves de la obras de Literatura Experimental Disruptiva, transformando versos en imágenes, para crear nuevas perspectivas de ciudades. "Tal es el caso de trabajos realizados con ciudades como Jerez, Salamanca, Jaén, Huesca, Murcia, Sevilla o Madrid entre otras, e incluso atreverse a transformar en imágenes los versos de Federico García Lorca con 'Interpretando a Lorca'", explica Moreno.

'Jerez, leyenda celta'

El escritor jerezano también se sumerge en las obras de ficción, en las cuales los relatos se transforman en imágenes generadas por Inteligencia Artificial para crear vídeo relatos, como es el caso de 'Jerez, leyenda celta', un cortometraje de ficción con más de 3.000 espectadores en YouTube, o de ficción y aventura espacial como 'La Solitaria'.

'Jerez, leyenda celta' trata sobre la leyenda celta del tesoro oculto en la zona de Jerez, cerca del río Guadalete, y la historia del pueblo que lo albergaba antes de la llegada del imperio romano a la zona. Un cortometraje que cuenta con la colaboración en la narración de Ángel Castillo Marcos.

No sólo música

La música es otra de las áreas que este nuevo género se atreve a explorar. Antonio Miguel Moreno Hidalgo ha publicado en este 2024 dos discos de música chill out y estando en preparación un tercero que verá la luz antes de la finalización de este año. Los discos hasta ahora publicados se titulan 'Kira´s Chill Out - Music From the Nature' y 'Curro´s Chill Out'.

"La Literatura Experimental Disruptiva es un género al alza, ya que las nuevas tecnologías como es el caso de la Inteligencia Artificial o canales de comunicación como Internet acaparan cada vez más la atención del público en general y se convierten en herramientas al servicio de la creación con infinidad de aplicaciones y posibilidades", añade el autor.

Muchas de las obras mencionadas del jerezano han sido ya vistas por miles de espectadores, como es el caso de 'Medina Azahara, la ensoñación del Califa', con más de 10.000 visualización; 'Malaka sueño fenicio', con más de 9.500 visualizaciones; o el cortometraje de 'Jerez Leyenda celta', superando los 3.000 espectadores en pocas semanas.