Jerez recibirá 2,6 millones del Estado para reparar saneamientos afectados por la DANA de noviembre del año pasado

El Ayuntamiento de Jerez percibirá unas ayudas de 2,6 millones de euros del Estado para poder ejecutar obras de mejora de saneamiento que se vieron afectados por la DANA que sufrió la ciudad y el resto de la comunidad autónoma andaluza entre finales de octubre y principios de noviembre del año pasado. El Ministerio de Política Territorial ha dado a conocer el listado de beneficiarios de las entidades locales y diputaciones que solicitaron acogerse a una línea de subvenciones de los daños en infraestructuras municipales producidas por una emergencia, en este caso meteorológica.

En un primer momento, estas ayudas se limitaron únicamente a las comunidades autónomas de Valencia y de Castilla La Mancha, donde el impacto de aquella DANA fue muy superior al haberse producido víctimas mortales, especialmente en Valencia. Sin embargo, en ese momento la Delegación del Gobierno en Andalucía anunció que estas ayudas se ampliarían con posterioridad al resto de municipios afectados en el conjunto del país que se incluyeron como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (sus siglas son ZAGEPC). Finalmente, la convocatoria para optar a estas subvenciones se hizo en febrero y días atrás el Ministerio de Política Territorial ha dado a conocer a los beneficiarios.

Entre ellos se encuentra el Consistorio jerezano que presentó cuatro proyectos por un importe total de 5,1 millones de euros. Finalmente, y al igual que al resto de entidades beneficiarias, se le ha asignado el 50% del importe total planteado. El resto, claro está, deberá ir por cuenta de la entidad local.

Entre las actuaciones que el Ayuntamiento pretende acometer con estas ayudas se encuentra la renovación del saneamiento en la barriada de San Enrique, que tiene un presupuesto total de unos 805.000 euros aproximadamente, la renovación del saneamiento en la barriada de La Granja (1,1 millones de coste), la renovación de la red en la barriada de Cerrofruto, con un importe de 1,7 millones, y la renovación del colector de entrada a la estación depuradora ubicada en El Portal, con un presupuesto de unos 1,5 millones).

Tal y como recoge la norma que regula estas ayudas, una vez se publique la concesión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los ayuntamientos tienen tres meses para licitar estas obras. Las entidades tienen un plazo máximo de 18 meses para la ejecución de estas obras. En un primer momento, recibirán el 85% del importe concedido, mientras que el resto se entregará una vez finalicen las actuaciones.

Además del de Jerez, también han sido beneficiados los ayuntamientos de Rota y Medina Sidonia, con un importe asignado de 36.000 y 16.000 euros, respectivamente. También Diputación contará con unos 105.000 euros que destinará a obras de emergencia y reparaciones en varias carreteras provinciales de la Sierra y a actuaciones de drenaje en la red provincial.

PSOE: "El Gobierno de Pedro Sánchez corrobora su compromiso con Jerez"

Tras conocerse la designación, el PSOE emitió un comunicado donde la diputada Mamen Sánchez aseguró que la concesión de estas ayudas corrobora que "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar su compromiso con Jerez, aportando soluciones reales a los problemas de la ciudad”. En este sentido, apuntó que, "frente a los apenas 37.000 euros aportados por la Junta de Andalucía, que la alcaldesa [María José García-Pelayo] agradeció públicamente, ahora seria de justicia que también valore esta importante contribución del Gobierno de España, que multiplica por más de 60 la ayuda autonómica”.

Según la también exalcaldesa de la ciudad, "estas actuaciones permitirán mejorar la calidad de vida de cientos de familias jerezanas que sufrieron las consecuencias de las inundaciones y dotarán a la ciudad de infraestructuras más seguras y modernas”. “Con esta inversión, el Gobierno de España reafirma su apoyo a los municipios afectados por fenómenos meteorológicos y su compromiso con la cohesión territorial y la inversión pública en Andalucía”, concluyó.