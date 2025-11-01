Jerez recupera poco a poco el servicio ferroviario con Sevilla y Cádiz

Llegada de un tren de la red de Cercanías a la estación de Jerez.

El servicio ferroviario entre Jerez, Cádiz y Sevilla con conexiones con Madrid y Barcelona se está recuperando poco a poco este sábado, tras varios días sin este importante medio de transporte.

En su perfil de X, Renfe confirma que se "ha reanudado la circulación ferroviaria entre Sevilla y Cádiz, en ambos sentidos, tras ser reparados los daños derivados del temporal en Andalucía". La compañía ha puntualizado "la normalización del servicio", aunque ha advertido que, pese a la recuperación "paulatina", pueden registrarse "demoras" en los trayectos debido a las restricciones de velocidad en el tramo.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado a través de sus canales oficiales que la circulación entre ambos Sevilla y Cádiz ya está permitida, aunque con tracción eléctrica y en condiciones restringidas.

Previamente, Renfe habia destacado la "gravedad" de los daños sufridos por las infraestructuras tras las fuertes lluvias caídas el pasado 29 de octubre sobre la provincia de Sevilla, que afectaron especialmente al tramo ferroviario entre Dos Hermanas y Lebrija por la falta de tensión en la catenaria. Desde entonces los técnicos de Adif han trabajado en solventar la avería, alcanzándose finalmente en la mañana de este sábado las "condiciones óptimas" que permitan realizar el servicio.