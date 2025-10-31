"Es tercermundista que de Jerez a Sevilla tardásemos cinco horas en tren"

Francisco Herrera esperaba este jueves un tren en la estación de Jerez con destino a Sevilla. Un viaje que lleva años haciendo y sufriendo, en muchas ocasiones, los habituales retrasos de Renfe. Sin embargo, lo que le ocurrió en esta ocasión superó todas sus experiencias anteriores: "Viví una situación tercermundista. Lo que debía ser una hora de viaje se convirtieron en cinco horas".

Él fue uno de los muchos usuarios que sufrió en primera persona los problemas técnicos en las conexiones ferroviarias, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la provincia de Sevilla este pasado miércoles. "Tengo 28 años y cojo trenes todas las semanas desde hace años pero esto me parece de vegüenza", relata a Diario de Jerez visiblemente enfadado.

Además de la larga espera, Herrera lamenta la falta de información que sufrieron las decenas de pasajeros que esperaban junto a él llegar a la capital hispalense. "El tren tenía que salir de Jerez a las ocho y cuarto para coger otro en Lebrija, pero fueron anunciando por los altavoces que venía más tarde. Al final, el tren que cogimos llegó a las nueve y cuarto", explica.

En teoría, este tren les permitiría coger una lanzadera de Lebrija a Sevilla, sin embargo, al llegar a la segunda estación, no había ningún tren: "Tenía que venir un tren diésel, al parecer, porque es el único que podía funcionar con la avería que había, pero estuvimos horas esperando. Si lo hubiera sabido, me hubiese quedado en Jerez". El esperado tren no llegó hasta pasadas las once y media de la noche.

"Nos encontramos mientras tanto tirados en la estación. No se podían utilizar los cuartos de baño del tren, la gente haciendo sus necesidades por las esquinas; gente desesperada porque tenía que trabajar; guiris que debían enlazar vuelos... Horrible, de vergüenza lo que hizo Renfe", lamenta este jerezano, señalando que tan solo tenían a mano una máquina con agua y algunos cosas de comer. "Al final, llegamos a Sevilla sobre la una porque el tren era antiguo, por eso no se utilizará ya salvo en estos casos, y se paraba cada rato", asegura.

Tras lo ocurrido, Herrera ha presentado su correspondiente reclamación para que le indemnicen. "Me han dicho que me devolverán la parte correspondiente al viaje porque yo tengo el bono, pero lo que ha pasado es vergonzoso y la gente debe saberlo. No puede ser que ocurran estas cosas", afirma. Incluso, se queja de que los montarán en el tren sin avisarles de la situación: "Cuando estaba en Lebrija mi novia me envió el enlace de la noticia del Diario en la que se informaba de la cancelación de los trenes. Mi teoría es que nos montaron en el tren aun sabiendo lo que ocurrió para evitar devolvernos el dinero. Es lamentable", concluye.