'Claudia' da una tregua a Jerez a pesar del aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología anunciaba este sábado en Jerez lluvias intensas por la tarde. Especialmente problemático se espera el rango de siete a nueve de la noche con una previsión de hasta 38 litros por metro cuadrado. Por este motivo, desde las cuatro de la tarde y hasta la medianoche estaba activo el aviso naranja en Jerez y toda la campiña. Sin embargo, las precipitaciones, aunque continuas, se han sucedido sin causar problemas de gravedad. De hecho, según la predicción disponible a las ocho de la tarde, no se esperan más lluvias a partir de las nueve.

Tras dejar la borrasca 'Claudia' más de 78 litros por metro cuadrado en Jerez durante el jueves y el viernes, en la jornada de hoy sábado apenas se ha llegado a los 13,4 litros (según balance de la Aemet hasta las ocho de este sábado).

El Ayuntamiento de Jerez cerró también durante la jornada de hoy todas las instalaciones públicas al aire libre (Zoo, cementerio y parques) para evitar incidentes. No obstante, no se han reportado daños hasta el momento.