Jerez tiene registrados más de 1.500 demandantes de empleo extranjeros

Jerez cerró el mes de noviembre con un total de 1.556 demandantes de empleo extranjeros. Son datos del último informe del Observatorio Argos, el servicio estadístico del Servicio Andaluz de Empleo. En dicho documento, se especifica también que de estas personas, hasta 970 se encuentran actualmente paradas.

El número de demandantes extranjeros se mantiene estable teniendo en cuenta que apenas ha crecido un 1,7% respecto a octubre e, incluso, ha bajado un 0,77% si se compara con el dato de hacer un año.

El Observatorio Argos detalla que, del total, a 530 de estas personas no les consta un empleo anterior, mientras que 323 han desempeñado con anterioridad labores en el sector de la hostelería. Las actividades administrativas y servicios auxiliares así como trabajos de personal doméstico o puestos en el comercio son también sectores en los que han trabajado más de trescientos de estos demandantes.

Respecto al perfil de estos extranjeros que buscan una oportunidad laboral en Jerez, destacan aquellos que tienen entre 35 y 49 años, siendo mucho más destacado el grupo de mujeres con 876 demandantes. El principal handicap de estas personas es el bajo nivel formativo que tienen. De hecho, más de 900 tienen estudios primarios incompletos y más de 140 no han cursado estudios.

Las principales ocupaciones que demandan estas personas en Jerez son como personal de limpieza (casi el 15%), como asalariados en servicios de restauración (cerca de un 12%) y en el sector de la construcción (más del 10%).

Contratos en Jerez durante noviembre

El último informe del Observatorio Argos desgrana también los datos de contratación de extranjeros en el último mes. En concreto, en noviembre se firmaron 391 altas, lo que supone un 6,6% del total registrado en Jerez. Si se compara con las cifras de hace un año, el número de contratos de extranjeros ha crecido más de un 8%. Sin embargo, comparada con el mes de octubre, este tipo de acuerdos laborales han bajado casi un 20%.

Dentro de los grandes grupos de ocupación, los servicios de restauración coparon hasta 131 contratos, aunque destacan especialmente las denominadas 'Ocupaciones elementales' donde se registraron 156 altas.

Como es habitual, las empresas dedicadas a la hostelería siguen centrando el mayor número de contratos (149 firmas), seguidas de las relacionadas con el comercio (43) y las del sector de la construcción (40).

Los contratos indefinidos fueron 190 frente a los 201 temporales y hasta 359 fueron firmados por trabajadores procedentes de países no comunitarios, según el análisis realizado por el Observatorio Argos.

El perfil más repetido de las personas que firmaron un contrato en Jerez durante el pasado mes es el de un hombre de entre 25 y 44 años (128 altas). El nivel formativo de los extranjeros contratados es superior al de los demandantes de empleo. De hecho, más de 150 altas fueron rubricadas por personas que poseían estudios secundarios o primarios completos.