La empresa que monta el alumbrado navideño de Jerez busca trabajadores

Detalle de la ornamentación navideña en la calle Larga de Jerez

La empresa que ha montado el alumbrado navideño de Jerez en este año 2025 busca trabajadores que quieran incorporarse a su equipo técnico.

Ximenez Group ha abierto un nuevo proceso de contratación para 20 profesionales que quieran formar parte de su equipo técnico de trabajo en las ciudades de Cádiz, Madrid, Málaga y Vigo.

La firma cordobesa, con sede en Puente Genil, explica en un comunicado que la ampliación de plantilla se debe "al crecimiento de la compañía y a la intensificación de los proyectos que estamos desarrollando tanto a nivel nacional como internacional".

Relación de vacantes ofertadas Ximenez Group

Se trata de 20 puestos de técnico de instalación y montaje. Los requisitos para acceder a estas posiciones son estar en posesión de un curso de 20 horas en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de alta y baja tensión.

La empresa valorará adicionalmente formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y trabajos en altura.

Para participar en el proceso de solicitud deberán rellenar el formulario disponible en el siguiente enlace.

Características del alumbrado navideño de Jerez

Las luces de Navidad de Jerez abarcan una superficie de 1.030.420 metros cuadrados frente a los 865.515 metros cuadrados del año pasado (lo que supone 165.000 metros cuadrados más de zonas alumbradas) y usa tecnología LED e incluye más de un millón de puntos de luz.

El alumbrado cuenta con 159 arcos (los mismos del año pasado) y disfruta de una potencia total de 88.559 watios (en 2024 fueron 70.200 watios), lo que supone 18.359 watios más respecto al año pasado.

Junto a los 159 arcos referidos se han adornado10 farolas, se han instalado 16 figuras navideñas en las plazas, un inmenso abeto navideño de luz en la plaza del Arenal; asimismo, se han adornado también 198 árboles y palmeras del centro urbano y se han colocado cuatro árboles artificiales de luz.

Como novedad, se han incluido motivos de zambombas en el alumbrado de algunas calles con motivo del décimo aniversario BIC de este festejo popular y se ha instalado una estrella gigante de 12 metros en la plaza Belén.