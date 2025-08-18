Último día de la ola de calor en Jerez con aviso naranja por 40º

Una joven se refresca este pasado domingo en los chorros de agua de Luz Shopping

La larga ola de calor, que afecta a la península desde el pasado 3 agosto, encara la recta final este lunes día 18 tras un domingo con uno de los días más sofocantes de esta quincena que, en Jerez de la Frontera, dejó el récord de temperatura máxima en este mes con 45,4 grados centígrados.

Antes del inicio del fin de la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología, según publica en su página web, prevé, todavía para hoy en Jerez de la Frontera y su campiña un aviso naranja por temperaturas signficativamente altas de 40º.

Los cielos estarán hoy soleados mientras que el viento soplará hoy variable de componente oeste y noroeste, flojo por la mañana y moderado por la tarde noche. En las hora centrales de la jornada soplará con una racha de 20 kilómetros por hora. La temperatura mínima alcanzará este lunes los 24º.

El paso de una vaguada por el noroeste peninsular inestabilizará la atmósfera con la entrada de una masa de aire atlántico más fresco, lo que iniciará el fin de la ola de calor.

Así, mañana martes los termómetros caerán hasta los 32º de máxima y 21º de mínima.

Los valores diurnos se mantendrán el resto de la semana entre los 32º y los 29º mientras que las nocturnas entre los 17º y 21º. Tras una primera mitad de agosto sofocante, la Aemet prevé para el resto del mes, en principio, temperaturas propias de esta época del año, con calor pero no extremo.

Aviso naranja en todas las provincias de Andalucía

Andalucía continúa con aviso naranja en todas las provincias este lunes 18 de agosto por la ola de calor que llegó a la península el pasado 3 de agosto.

Se encuentran en aviso naranja diferentes comarcas en todas las provincias andaluzas donde se esperan máximas de hasta 42 grados. Según ha informado la Aemet en su página web, estos avisos permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas.

Sevilla

En Sevilla, la campiña y la Sierra Sur estará en riesgo importante por altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados. Además, el aviso amarillo afectará a la Sierra Sur, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 38ºC.

Córdoba

En Córdoba, el aviso naranja estará vigente en la campiña y en subbética, donde se espera que los termómetros alcancen máximas también de 43ºC. Por otro lado, la provincia cordobesa contará también con aviso amarillo en la comarca de Sierra y Pedroches, donde se registrarán máximas de 39ºC.

Cádiz y la campiña de Jerez

En la provincia de Cádiz el aviso naranja por calor estará presente en la campiña, donde los termómetros podrían llegar a alcanzar los 40 grados. En esta misma provincia, se registra el aviso amarillo en la comarca de Grazalema con 40ºC, mientras que el litoral y el Estrecho las máximas rondarán los 36ºC.

Jaén

Por otro lado, se mantendrá activa la alerta naranja en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 42 grados. Además, se decretará aviso amarillo en la capital y Montes, donde se prevén máximas de 39 grados.

Granada

En el mismo tramo horario Granada mantendrá activos los avisos naranja por calor en la zona de la Cuenca del Genil, donde se espera que el termómetro alcance los 42 grados, y en la comarca de Guadix y Baza, con temperaturas de hasta 40 grados. También se activa el aviso amarillo en Sierra Nevada y Alpujarras y en la costa, con máximas de 36 grados.

Huelva

En Huelva, la ola de calor también activará avisos de nivel naranja en el litoral, con 39ºC, además de aviso amarillo en la comarca de Andévalo y Condado.

Málaga

Asimismo, en la provincia de Málaga estará vigente el aviso naranja por altas temperaturas en de Antequera, donde se esperan que los termómetros alcancen los 42ºC. Sin embargo, las comarcas malagueña de Sol y Guadalhorce, Axarquía y Ronda registrarán este lunes temperaturas máximas de 37 grados con aviso amarillo activado.

Almería

Por último, en Almería, las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez y el Levante almeriense estarán bajo aviso de nivel naranja con temperaturas que oscilan entre los 37 y los 40ºC de máxima, mientras que otras zonas como Nacimiento y Campo de Tabernas, el Poniente y la capital contarán con hasta 38ºC de máxima con avisos amarillos.