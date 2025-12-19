Jerez renueva el Plan Territorial de Emergencias Local que tenía 18 años de antigüedad

El pleno ha aprobado de manera provisional el proyecto de modificación del Plan Territorial de Emergencias Local (PTELJerez), que ha sido actualizado siguiendo las indicaciones de la Junta de Andalucía recogidas en el Decreto 69/2024, de 4 de marzo, en el que se insta a los ayuntamientos andaluces a adecuar este documento al nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha asegurado que la "urgencia para aprobar esta modificación es que ya se han llevado a término los trabajos que se venían realizando con la Consejería de Presidencia para adecuar el Plan Territorial a las indicaciones recogidas en el Decreto 69/2024 de 4 de marzo. La emergencia y la seguridad tiene la prioridad absoluta y no se puede demorar".

Martínez también ha señalado que "ahora tenemos un mes por delante para poder revisarlo y presentar alegaciones. Durante la encuesta pública se ha presentado una propuesta que hemos admitido por parecernos oportuna. Ahora estamos abiertos al diálogo con todos los grupos municipales para recoger sus aportaciones".

La alcaldesa, María José García-Pelayo, por su parte ha agradecido la aportación y el trabajo realizado. "Era necesario actualizar el Plan ya que el anterior data de 2007, en ese tiempo hemos sufrido pandemias, danas, inundaciones y era necesario no sólo ordenar el protocolo de reacción ante una situación de emergencia, sino nuestros recursos y modos de reacción".

La regidora ha agradecido especialmente al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, su implicación y la disposición de los medios de la Junta para colaborar con los trabajadores municipales, al Consorcio de Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y especialmente Delegación de Salud de la Junta.

“Agradecer a quien ha liderado esta actualización, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, al teniente de alcaldesa Agustín Muñoz, a todas las delegaciones que se han puesto a disposición de la Delegación de Seguridad. Hoy creo que es un día importante ya que actualizamos los recursos y medios para afrontar situaciones que esperemos que nunca ocurran. Lo más importante es la seguridad vecinos", ha afirmado García-Pelayo.

El documento se ha trabajado directamente con la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Presidencia e Interior, con el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), el Servicio Local de Protección Civil y con la participación activa de las distintas delegaciones del Ayuntamiento, para tener un documento actualizado y optimizado para afrontar la toma de decisiones más adecuada en caso de intervenciones por fenómenos climatológicos adversos o cualquier suceso que pueda afectar a la ciudad, con el objetivo de preservar y garantizar la vida de las personas.

La necesidad y oportunidad de su aprobación viene a garantizar la más adecuada protección de la ciudadanía y de sus bienes ante situaciones de emergencia: la inclusión en el Plan Local de la evolución de los avances tecnológicos; la aplicación de los nuevos conocimientos sobre peligros y las mejoras existentes en los análisis de riesgos y su prevención; la actualización de la disponibilidad de recursos existentes en el municipio a disposición de Protección Civil y la definición de las bases para la coordinación de los servicios de emergencia que deben intervenir y supuestos de actuación.

Tras su aprobación inicial se abre un periodo de exposición pública que, una vez concluido sin que se presenten alegaciones, supondrá la aprobación definitiva del documento.