Jerez retratada

La fotografía ha sido una de las grandes invenciones de los tiempos modernos, un gran avance tecnológico de la era industrial. Desde su aparición a mediados del siglo XIX hasta la actualidad su desarrollo ha maravillado al mundo.

Varias entregas de estos Rebuscos se han dedicado a la fotografía en aspectos relacionados con la ciudad como con sus creativos, los de aquí y los que nos visitaron con sus cámaras en ristre.

Gracias a los trabajos de dos investigadores locales sabemos más de los vínculos de Jerez con la fotografía. Nos referimos a nuestro admirado y querido amigo Eduardo Pereiras Hurtado y su magnífico trabajo 'La fotografía en el Jerez del siglo XIX' (2000); como a Adrián Fatou (1962-2015), prolífico historiador de esta materia, con sus Identidades. La sociedad jerezana vista por los Fotógrafos del XIX y primera mitad del XX (2010), y 175 años de la fotografía. Una mirada desde los fotógrafos de Jerez (2014).

Para esta recopilación ha sido de gran utilidad la consulta de la colección que Getty Images posee en su web.

De libros

En este apartado destacan tres obras importantes, por su contenido gráfico y sus autores.

El nombre de Enrique de Isasi Ivison (1899-1983), está vinculado al mundo bodeguero, sus dos apellidos lo dice todo. Escritor y fotógrafo, fue director general de la bodega Wisdom & Warter, además de miembro de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera.

Su libro, Con una copa de Jerez, tuvo dos ediciones, en 1969 y 1972, y contó con un prólogo de José María Pemán.

El libro 'Con una copa de Jerez', de Enrique de Isasi Ivison, 1972.

Otro es el de Eduardo Pereiras Hurtado (1929-2003), fotógrafo de profesión e incansable investigador. En 1986 publicó 'Donde Jerez sueña', una selección de sus fotos más representativas.

Portada de la obra de Eduardo Pereiras, 'Donde Jerez sueña' (1986).

Gran parte de su producción se guarda en los archivos de las bodegas Tradición.

En el 2024 el Ayuntamiento organizó una atractiva exposición dedicada a la desconocida labor fotográfica de Francisco Mariscal Moreno (1892-1963). Un fondo documental que permanecía que no se había mostrado hasta la fecha.

Catálogo de la exposición de dedicada a Francisco Mariscal, 2024.

'Jerez y el tiempo que pasa' (1918-1960) trataba de una muestra de gran valor documental para la ciudad, destacando la figura del autor, mayordomo del Ayuntamiento... La posición de Francisco Mariscal en el ámbito institucional municipal le facilitó el acceso a diferentes actos oficiales, así como la posibilidad de documentarlos a través de su cámara, captando además numerosos cambios urbanos que se fueron sucediendo con el paso de los años en la ciudad

Como decían los coordinadores de la muestra: ''La importancia del legado de Mariscal, además de la composición y el lirismo presente en muchas de sus escenas, radica en haber dejado constancia de un momento clave de la historia''.

El último es Fermento, con el peculiar estilo del fotógrafo de El País, Alberto Schommer (1928-2015). Editado por Turner en 1997, con prólogo de Francisco Bejarano.

'Fermento' (1997), de Alberto Schommer.

Desde Cataluña

Adolf Mas Ginesta (1861-1936), fue responsable de uno de los mayores fondos sobre patrimonio, también un gran reportero en el periodo de 1900.

De él es la imagen de la hermosa fachada del Consistorio, tomada desde la plaza de Escribano (nunca me gustó que se lo cambiaran por Asunción), de 1926.

-Fachada del Consistorio en 1926, por Adolfo Mas Ginesta.

Procedente de una familia vinculada al mundo del derecho, Adolf Mas Ginesta acabó finalmente por dedicarse a la fotografía. Después de unos años como director de un establecimiento comercial de Barcelona y como reportero, hacia 1902 abrió su propio negocio con el nombre de Arxiu Mas, especializado en la documentación gráfica del patrimonio histórico-artístico, actualmente, una de las partes fundamentales del Instituto Amatller de Arte Hispánico.

Pere Catalá Pic (1889-1971), fue un autor especializado en fotografía industrial y publicitaria, con una clara influencia de carácter constructivista. En 1932 crea la empresa familiar de fotografía PIC (Publicitat Il·lustrada Català), a la que se incorporaran sus dos hijos Francesc y Pere. En la misma llevaría a cabo encargos para diversas bodegas, entre ellas Domecq.

Entre los años 1941 y 1948 trabajará para las bodegas Palomino & Vergara como jefe de propaganda.

La Cartuja, por Francesc Catalá Roca, 1955.

Su hijo, Francesc Catalá Roca (1922-1998) se iniciaría muy joven en el mundo de la fotografía, al lado de su padre, abriendo su propio estudio en 1947, dedicándose, igualmente, a trabajar en el campo de la fotografía industrial y de la ilustración.

En 1948 obtiene el primer premio por un cartel, concurso convocado por Pedro Domecq, para el brandy Fundador. A mediados de los '50, a su paso por Jerez, realizó una conocida foto de la entrada a la Cartuja de Jerez.

Padre e hijo son considerados dos figuras claves en la historia de la fotografía en nuestro país. Y ambos realizaron diversos y variados trabajos publicitarios para alguna que otra bodega de renombre en el Marco.

La Porvera en una postal de la fototipia de Thomas, finales del XIX.

Cerramos mencionando la reciente publicación de la Fundación Anastasio de Gracia. El libro-catálogo 'Andalucía en la fototipia Thomas' (2024), nos ha permitido conocer parte del trabajo realizado por Joseph Thomas y Bigas (1852-1910) creador de la Fototipia Thomas.

Tras un primer volumen, La fototipia Thomas, que recogía la historia y la importancia de aquella mítica empresa, este segundo volumen analiza, contextualiza y organiza el conjunto de 352 imágenes andaluzas, algunas de ellas con Jerez de protagonista.

Viajeros con cámaras en ristre

El prestigioso fotógrafo germano-americano, Arnold Genthe (1869-1942), famoso por sus retratos de artistas y grandes personalidades del momento que pasaron por su estudio de Nueva York, realizó en 1904 un tour fotográfico por España y Marruecos.

Escena por la calle Armas, por Arnold Genthe, 1904.

De este viaje destaca la serie de fotos tomadas en Jerez en el mes de septiembre, como una corrida de toros, campesino sobre un borrico por calle Armas y carro de bueyes en la calle San Agustín, además de la Cartuja.

Genthe seguía la estela de otros fotógrafos extranjeros que visitaron la ciudad, recogiendo con sus cámaras imágenes para el recuerdo, Sus colecciones de fotos de España se conservan en la Hispanic Society, de Nueva York, y en los archivos de la Library of Congress, de Washington. Sin embargo, en esos archivos no se hace constar la referencia a Jerez en esas fotos, tan solo se indica ''Views of Europe'' (Vistas de Europa).

Dato que el que suscribe ha hecho llegar al departamento de fotografía de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Tres reputados fotógrafos británicos lo harían en los años '40, '50 y '60.

Portada del libro 'Sherry' (2004), con una foto de George Konig, de 1950.

El que más veces visitó Jerez fue George Konig (1919-2000). Lo hizo en tres ocasiones (1945, 1948 y 1950), tomado foto en varias bodegas (Sánchez Romate, González Byass).

El capataz José Gálvez en González Byass, por George Konig, 1945.

Charles Harry Hewitt (1915-1987), conocido por el apodo de 'Slim', haría un reportaje en diferentes instalaciones de González Byass en 1954 destacando el retrato de Pedro Nolasco González-Gordon en la sala de cata.

Vendimiador, por Charles Hewitt, 1954.

De otro lado, en 1966, John Tarlton (1914-1980), para Williams & Humbert, con diferentes personajes, como Beltrán Domecq González, el químico Carlos Germás o el capataz Francisco Muñoz entre otros.

Vendimia de 1966, por John Tarlton.

El italiano Gianni Ferrari (Milán, 1934). Ferrari es uno de los fotoperiodistas más prestigiosos del siglo XX. Fue responsable de retratar en España los años dorados de las estrellas del cine, e incluso de la familia real española.

Por Jerez pasó en varias ocasiones, hay fotos de él fechadas los años 1966, 1969, y 1972.

Tabanco San Pablo, por Gianni Ferrari, 1972.

Por su parte Pierre Verger pasó por Jerez en su periplo por Andalucía. Corría la primavera de 1935. Tomó cuatro fotos en el entorno de la colegiata y el Alcázar. En su diario escribió: …''finalmente, me conducirían en la dirección de Jerez de la Frontera, patria del vino llamado jerez o sherry por los ingleses...''.

El fotógrafo Pierre Verger.

Pierre Edouard Léopold Verger (1902-1996) fue un fotógrafo, etnólogo, antropólogo e investigador francés. Verger elaboró una obra fotográfica de gran importancia, basada en la vida cotidiana y en la cultura popular en los cinco continentes.

Un viaje a la realidad de Andalucía en vísperas de la Guerra Civil española. Las imágenes de Verger, inéditas hasta la fecha, fueron tomadas en la primavera de 1935 y poseen un enorme valor documental para conocer la etapa final de la II República en Andalucía.

Foto de Pierre Verger desde la torre campanario de la catedral, l935.

En el 2006 se publicó Andalucía 1935: Resurrección de la memoria, que recogía una selección de 70 fotografías de ese periodo.

El descubrimiento de estas fotografías, tras una investigación en la sede de la Fundación Pierre Verger, ofrece la visión de un viajero que recorrió Andalucía en bicicleta hace 70 años plasmando con su mirada amable un amplio abanico de imágenes: paisajes, retratos, los toros, la Semana Santa de Sevilla, imágenes de Córdoba, Granada, Ronda, Málaga, Antequera, Jerez, Arcos, Cádiz.