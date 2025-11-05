Vueling aumentará su oferta de vuelos entre Jerez y Barcelona en 2026

La compañía aérea Vueling aumentará las conexiones entre Jerez y Barcelona para la temporada alta del año próximo. Si ya para este periodo invernal ha incrementado su oferta de vuelos respecto a la de 2024, también lo hará para la del verano en algo más de un 50% respecto a las operaciones que realizó este 2025. El anuncio fue realizado este martes por el consejero de Turismo de la Junta, Arturo Bernal, y la responsable de relaciones públicas de la compañía, Rosaura Férriz, en la feria internacional de turismo de Londres (World Travel Market).

Desde hace unas semanas y hasta finales del próximo mes de marzo, la ruta con Barcelona tiene seis frecuencias semanales —únicamente no opera los miércoles—. Sin embargo, con el inicio de la temporada alta 2026 a finales de marzo, la programación irá incrementándose de manera progresiva para que haya vuelos diarios. Ahora bien, a partir de la primera semana de mayo, habrá doble conexión diaria con la capital catalana los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos, una programación que se mantendrá hasta, al menos, la última semana de octubre. Este verano, ha volado entre Barcelona y Jerez todos los días, con doble conexión los martes, jueves y sábados.

De este modo, se incrementará notablemente la oferta de Vueling para esta ruta respecto a la realizada en la pasada temporada alta. Así, si entre mayo y octubre de este año realizó unas 410 operaciones (contando ida y vuelta), en 2026 rondarán las 630 a tenor de la programación que la compañía comercializa. Es más, esta cifra duplica a las que realizó en la temporada de 2024 en esta ruta, periodo en el que se contabilizaron unas 300, según las estadísticas del gestor aeroportuario Aena.

Por lo tanto, este incremento de la oferta contribuirá en gran medida a minimizar el impacto que supuso la marcha de Ryanair del Aeropuerto de Jerez como parte de su política de presión para obtener una sustancial rebaja de tasas aeroportuarias. A tenor de las operaciones previstas hasta el momento, aún no se alcanzará el número de operaciones que alcanzó esta ruta entre los meses de mayo y octubre cuando esta conexión estaba cubierta por la low cost irlandesa y Vueling, donde se contabilizaron en torno a 785 operaciones.

Hay que tener en cuenta que una de las principales causas de la caída de pasajeros en el Aeropuerto de Jerez en este 2025 es, precisamente, la 'espantá' de Ryanair y el hueco que dejó en la ruta con la capital barcelonesa, la segunda que más pasajeros mueve al año por la terminal.

Más vuelos con Palma de Mallorca

Por otro lado, Vueling también aumentará notablemente la programación de la ruta con Palma de Mallorca. Así, desde principios del próximo mes de abril ofertará seis conexiones semanales (únicamente no habrá vuelos los sábados). Esto supone un incremento respecto a la de este año, donde hubo semanas con tres y otras con cuatro conexiones entre la capital balear y Jerez.

Además, la compañía ya comercializa la conexión con Bilbao que, al igual que en años anteriores, será estacional. En 2026 volverá a tener una doble conexión semanal (lunes y sábados) programándose desde el 15 de junio hasta el 12 de septiembre, un periodo similar al del pasado verano.

Durante el anuncio del incremento de la oferta de vuelos con Jerez, el consejero de Turismo aseguró que esto reafirma "el liderazgo del modelo turístico de Andalucía basado en calidad, sostenibilidad y valor. “Con aliados como Vueling, consolidamos el motor económico andaluz capaz de generar empleo ganando en competitividad y oportunidades para los andaluces”, agregó.

Por su parte, el diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, aseguró que “es indispensable seguir trabajando para que el turismo siga generando empleo, riqueza y oportunidades para la provincia de Cádiz y su gente, y la conectividad aérea es un eje esencial del trabajo del Patronato Provincial de Turismo que va dando sus frutos con estas nuevas frecuencias”.