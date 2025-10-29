Jerez será sede del Congreso de Ciudades Creativas, con la presencia de destacados expertos

Jerez será sede, del 11 al 13 de noviembre, del Congreso de Ciudades Creativas, cita que se enmarca dentro del proceso de trabajo hacia la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, en el que se abordarán desde diferentes disciplinas el potencial transformador de la cultura y la innovación ciudadana en el contexto urbano contemporáneo. El evento está organizado y coordinado por la Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera y se desarrollará de forma íntegra en las instalaciones de 'Cultura y Empresa Cámara', sito en la calle Sevilla 15.

"El programa surge dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Jerez, con el objetivo de traer a profesionales de distintos ámbitos a hablar y a trabajar sobre el concepto de ciudades creativas y dar luz así a la ciudad de Jerez con profesionales en torno a cuestiones que puedan ser relevantes para la candidatura de Jerez a capital cultural europea", explica Jaime Fernández desde la organización.

De esta forma, ponentes nacionales e internacionales integran estas tres jornadas, divididas en distintos bloques y temáticas. La conferencia inaugural estará a cargo de Jesús Prieto de Pedro, "una de las personas más importantes en España en cuestiones de derechos culturales. Es catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales. Ha participado en la redacción de muchísimas leyes que han trabajado el concepto de derechos culturales, un concepto interesante y, entre comillas, bastante novedoso. Estamos acostumbrados a tener derechos sociales o derechos laborales, pero los derechos culturales, como tal, es un concepto que creo que es importante tener en cuenta desde un punto de vista de ciudadanía y democracia. También tenemos derechos de cultura, que debemos reconocerlos, y sobre eso va a ir la primera de las conferencias", añade Fernández.

Entre los ponentes también estará Chris Baldwin, que ha liderado muchas candidaturas europeas a cultura durante diversos años, del que es un referente. Es director de performance británico, curador y profesor, con experiencia como director artístico en Wroclaw 2016 (Polonia) y Galway 2020 (Irlanda), y director/a de grandes eventos para Eleusis 2023 (Grecia), Kaunas 2022 (Lituania), todas Capitales Europeas de la Cultura. Especialista en dramaturgia ciudadana y 'Teatro de Creación'.

También acudirá Santiago Cirugeda, que es uno de los arquitectos con mayor proyección a nivel internacional en arquitectura social. "Él trabaja la arquitectura desde una perspectiva muy distinta porque básicamente trata de 'hackear', vamos a llamarlo así, el sistema y proponer otras formas de hacer arquitectura, más pensando en el usuario y no en el edificio. Para él lo importante es quién va a usar el edificio y cómo se construye, desde una perspectiva social. Es decir, que el edificio o el espacio es una excusa para trabajar otros conceptos como participación, vinculación social, inclusión…", apunta Fernández.

La programación también incluye un taller de design thinking enfocado a proyectos que ya están funcionando en la ciudad, "y lo que tratamos es de darles herramientas para poder mejorar sus procesos y que tengan nuevas herramientas. Un taller que va a impartir Paco López, gestor cultural que conoce muy bien los procesos dentro de lo que viene siendo la cultura y proyectos culturales. Ese taller se va a celebrar los días previos al Congreso para poder trabajar emprendimiento, herramientas y mejora de las condiciones de los proyectos que ya están funcionando".

El público destinatario de las jornadas son profesionales de la cultura, el urbanismo y la innovación social, técnicos y responsables institucionales, colectivos ciudadanos, estudiantes y agentes del territorio, artistas, arquitectos, educadores y creadores urbanos. El aforo previsto es de 80 personas, presencial. La entrada será libre con inscripción previa en: https://www.enterticket.es/eventos/congreso-de-ciudades-creativas-2025-628144

Programa completo

11 DE NOVIEMBRE:

11:00 | Bienvenida y acto inaugural

11:30 | Conferencia inaugural – Jesús Prieto de Pedro. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Derechos culturales. 'Derechos culturales y ciudadanía: fundamentos para ciudades creativas'.

17:30 – 18:30 | Conferencia – Chris Baldwin. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Ciudades Europeas de la Cultura. 'Dramaturgias ciudadanas: relatos colectivos para transformar ciudades'.

19:00 – 19:15 | Micro presentaciones proyectos locales. Sesión 1. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Participación ciudadana.

19:15 – 20:15 | Conferencia – Vicent Molins. Lugar: Centro Cultural Cámara Bloque temático: Identidades, narrativas y marca de ciudad. 'Ciudad Clickbait. Por qué todas las ciudades dicen estar de moda'.

12 DE NOVIEMBRE:

17:30 – 18:30 | Conferencia – Santiago Cirugeda. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Urbanismo táctico e impacto cultural. 'Arquitectura de guerrilla: tácticas urbanas para la participación'.

19:00 – 19:15 | Micro presentaciones proyectos locales. Sesión 2. Lugar: Centro Cultural Cámara Bloque temático: Impacto social.

19:15 – 20:15 | Conferencia – Javier Martínez. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Inteligencia artificial y urbanismo. 'Ciudades aumentadas: datos, IA y participación en el diseño urbano'.

20:30 – 21:30 | Visita Guiada a Jerez. Actividad coordinada por Manuel Romero Bejarano. Actividad privada para ponentes y autoridades.

13 DE NOVIEMBRE:

17:30 – 18:30 | Conferencia – Juan Freire. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Educación expandida y ciudadanía. 'Labs ciudadanos + educación: del aula al barrio'.

19:00 – 19:15 | Micro presentaciones proyectos locales. Sesión 3. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Juventud.

19:15 – 20:15 | Conferencia – Gina Kafedzhian. Lugar: Centro Cultural Cámara. Bloque temático: Barrios creativos. 'Kapana y Plovdiv 2019: un modelo de regeneración cultural urbana'.