El vino de Jerez continúa traspasando fronteras y colándose en la ficción internacional como símbolo de calidad y sofisticación. Recientemente, la miniserie japonesa Románticos Anónimos (Romanchikku Anonimasu), dirigida por Sho Tsukikawa y disponible en Netflix, ha incorporado una curiosa referencia a este vino en una de sus escenas.

La producción, compuesta por ocho capítulos, narra la historia de Hana Lee, una joven chocolatera con gran talento pero marcada por una timidez paralizante, y Sosuke Fujiwara, heredero de una prestigiosa chocolatería —Le Sauveur— que sufre una fobia física que le impide el contacto humano. Entre ambos surge una conexión tan delicada como el chocolate que elaboran, mientras intentan superar sus miedos y abrirse a los sentimientos.

En el primer episodio, el maestro chocolatero de Hana acude a su bar habitual, donde el camarero le recomienda un whisky escocés Glen Allachie. Antes de sugerir el tipo de chocolate que maridaría con la bebida, el protagonista apunta que el whisky presenta “notas de jerez dulce y aroma almendrado”. La mención no es casual: la destilería Glen Allachie envejece parte de sus productos en barricas de jerez, una práctica cada vez más valorada en la industria del whisky por la complejidad aromática que aporta este tipo de madera.

Whisky Glen Allachie envejecido en bota de PX.

El jerez también ha tenido un guiño reciente en la producción estadounidense Vicios Ocultos (Friends & Neighbors). En una de las escenas, un grupo de amigos comparte un whisky envejecido en una “bota de jerez”, que despierta la admiración de los presentes. Uno de los personajes resume con humor y entusiasmo la fascinación que despierta este tipo de barrica: “Esas barricas de jerez son lo más para el whisky, como una religión”.