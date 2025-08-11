Jerez suma cerca de un centenar de empresas inscritas a la Seguridad Social en el último año

Vista de Luz Shopping con algunas de las empresas instaladas en este área comercial.

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Jerez se situó en julio en 5.879, apenas una más que en junio pero el 1,6% más que las registradas el año pasado por las mismas fechas, que en términos absolutos suponen casi un centenar más.

Según los datos publicados este lunes por el Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía (IECA), el de julio es el tercer peor registro del año, sólo por encima de las 5.878 del mes anterior y las 5.861 del mínimo anual de enero, lejos de las 5.986 sociedades inscritas en mayo, el techo del presente ejercicio con 107 más que las actuales y récord de la serie histórica en la ciudad. Al cierre del primer trimestre había 5.918 empresas registradas.

Las empresas con cuentas de cotización de alta del municipio jerezano marcan, sin embargo, su mejor registro de julio desde 2020, el año de la pandemia en el que las entidades inscritas apenas alcanzaron las 5.469, es decir, 410 menos que las computadas el mes pasado.

Ocho de cada diez empresas desarrollan su actividad en el sector servicios, en concreto 4.635 del total de 5.879, tras un incremento interanual del 1,8%. En el último mes, la variación se queda en el 0,1%.

Estas cifras dan una idea de la cada vez mayor dependencia de los servicios que tiene la ciudad, donde la construcción ocupa la segunda posición por número de empresas inscritas, con 524 al cierre de julio (+5,9% interanual y -0,2% mensual).

La industria, por su parte, reduce sus empresas en el último año a 382 (-1,5%), si bien experimenta un aumento del 1,1% respecto a junio.

La agricultura mantiene su sangría tras cerrar julio con 338 empresas inscritas, que en su caso suponen una caída interanual del 3,2%, bajada que se sitúa en el último mes en el 2,3%.

Casi la mitad de las empresas inscritas en Jerez, en concreto 2.822, únicamente cuentan con uno o dos trabajadores en plantilla, rango en el que las empresas de servicios representan la inmensa mayoría con 2304, de las que 700 se dedican al comercio, 195 a la construcción, 184 a la agricultura y 135 están vinculadas a la actividad industrial.

El grupo de entre tres y cinco trabajadores cuenta con 1.334 empresas, la mayoría de ellas tambén asociadas al sector servicios (1.049) frente a las 130 de la construcción, las 80 de la agricultura y las 75 de la industria.

Conforme aumenta el número de trabajadores, desciende el de empresas, que en el siguiente tramo -hasta 9 trabajadores- se reducen a 653; a 566 -hasta 19 trabajadores-; 345 -49 trabajdores o menos-; 88 -hasta 99 trabajadores; y 49 -entre 100 y 249 trabajadores-.

En el último grupo, por encima de los 250 asalariados, apenas hay 22 empresas inscritas en la Seguridad Social, cuatro de ellas del sector industrial y 18 de servicios, dentro del que predominan las actividades administrativas y servicios auxiliares (7 empresas), el comercio y las actividades sanitarias (5 empresas cada una) y la hostelería, con una sociedad dentro de las grandes empresas que desarrollan su actividad en Jerez.

El Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica del IECA también distingue las empresas inscritas en la Seguridad Social por su forma jurídica, desglose según el que predominan las sociedades de responsabilidad limitada, que alcanzan las 2.814, cerca de la mitad del total.

Las empresas de personas jurídicas cierran julio con 2.237, seguidas de lejos por las sociedades anónimas, que apenas superan las 300 (308). En Jerez también hay seis sociedades cooperativas inscritas en la Seguridad y Social y otras 463 con otras formas jurídicas.

Evolución en Andalucía y por provincias

En Andalucía, el número de empresas inscritas asciende a 245.864 en julio, que en su caso suponen una bajada del 1% respecto al mes anterior y un aumento del 0,9% (2.243 empresas más) respecto al mismo mes del año anterior.

Por provincias, Jaén, Málaga y Sevilla registran el mayor crecimiento interanual en términos relativos con subidas del 2,6%, 1,6% y 1,5%, respectivamente, en el número de empresas. En el caso de Cádiz, la subida interanual de limita al 0,6%, mientras que Almería registra el único descenso, en concreto del 1%.

Por otra parte, las empresas inscritas en Andalucía registran un incremento del 3,4% en el número de trabajadores respecto a julio del año pasado. Málaga y Sevilla figuran como las provincias donde, en términos relativos, más se ha incrementado el empleo con un 3,9% y 3,8% respectivamente. Por contra, Cádiz ocupa el farolillo rojo con una subida del 2,1% en el mismo periodo.