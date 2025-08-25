Jerez ya supera los 214.000 habitantes

Jerez ya ha superado los 214.000 habitantes. Al menos así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último avance del Nomenclátor que ha publicado, el estudio que detalla la demografía municipal por núcleos poblacionales y que este domingo ha sido utilizado por el gobierno municipal para afirmar que este hito es fruto del "continuo crecimiento" que está teniendo la ciudad.

Este dato corresponde al Nomenclátor correspondiente a 1 de enero de 2024. Ahora bien, el padrón municipal, una de las principales magnitudes demográficas que utiliza el organismo estadístico oficial, sitúa la población en esa misma fecha en 213.688. La discrepancia se debe a la distinta metodología que se utiliza para cada uno de los estudios demográficos. Así, el padrón municipal es una información sobre el número de habitantes que recopila los ayuntamientos y que, con posterioridad, supervisa el INE. En cambio, el organismo estadístico modificó el sistema de recopilación de datos para el Nomenclátor en el ejercicio 2024 dado que,si antes utilizaba el padrón, ahora recurre al censo, que es un estudio que elabora el propio organismo estadístico y que ahora se realiza anualmente, de ahí que en este año ambas cifras no sean coincidentes. Ahora bien, una u otra corrobora que Jerez continúa creciendo en población por tercer año consecutivo.

Los datos pormenorizados por unidades poblacionales que recoge el Nomenclátor son muy interesantes en una ciudad como Jerez debido a sus características geográficas al contar no solo con un gran núcleo urbano sino también con una amplia zona rural conformada por siete entidades locales autónomas (ELA), una pedanía, una quincena de barriadas rurales y más de una decena de otros núcleos de población. No en vano, en torno al 10% de la población censada en Jerez vive fuera del núcleo urbano, un porcentaje que ha disminuido ligeramente en lo que va de siglo.

De hecho, y con matices, el Nomenclátor refleja que en las dos últimas décadas no se ha producido un fenómeno de despoblación de la zona rural. Eso sí, bien es cierto que desde el año 2000 el grueso de las pedanías así como algunas barriadas rurales han aumentado en población; en cambio, sí se ha producido un decrecimiento de la población en la mayoría de los núcleos más pequeños.

Crecimiento en la zona urbana

A tenor de esta estadística, en 2024 había 193.342 jerezanos viviendo en la zona urbana de Jerez, una cifra que ha aumentado un 0,7% respecto a 2023. De este modo, aumenta el número de empadronamientos por segundo año consecutivo tras haber acumulado retrocesos durante los años más duros del covid (2020 y 2021). Ahora bien, desde hace más de una década, los incrementos de población en la zona urbana son de apenas unas décimas. Lejos quedan las subidas de entre 1,5 y dos puntos porcentuales que se solían dar a principios de este siglo.

Mientras tanto, la zona rural ha ganado población en la actual década. De hecho, entre 2023 y 2024 el número de habitantes aumentó en un 1,3%, la mayor subida porcentual interanual en el presente siglo. Con más de 5.200 habitantes, Guadalcacín sigue siendo la entidad local autónoma de mayor población. Su censo ha aumentado nueve décimas respecto a 2023, aunque se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Le sigue La Barca con algo más de 4.000 habitantes, seis décimas más que hace un año, aunque en la última década ha perdido un 2,8% de su población. Por su parte, la pedanía que más ha crecido desde 2014 es Estella del Marqués con un 7,5% —su población supera los 1.700 habitantes—.

Por el contrario, las entidades locales autónomas de Nueva Jarilla y San Isidro del Guadalete continúan su pérdida de empadronados. Desde 2014, el núcleo neojarillense ha perdido un 1,6% y San Isidro, un 5,11%. Por su parte, El Torno lleva dos años creciendo tras un periodo a finales de la pasada década en el que sufrió una importante pérdida.

En cuanto al resto de núcleos urbanos, Cuartillos continúa creciendo superando ya el millar de habitantes. Mientras, Torremelgarejo, que incluye a la zona residencial de Montecastillo, y Las Pachecas son las barriadas rurales que porcentualmente más aumentaron demográficamente entre 2022 y 2023 (aumentos del 8 y 11%, respectivamente). En el lado contrario, el número de censados en Mesas de Asta se redujo en un 3,8%.

"Somos una ciudad en continuo crecimiento"

En un comunicado, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, mostró su satisfacción por el crecimiento poblacional que está teniendo en la ciudad en los últimos años. Según la regidora, "somos una ciudad en continuo crecimiento". "Jerez no sólo crece por los nacimientos sino por personas que eligen nuestra ciudad para vivir y consolidar su futuro. Nuestro deber como Ayuntamiento es hacer que tanto los nacidos aquí como los que vienen para quedarse sigan contando con una ciudad cada vez con mejores servicios y con una mayor calidad de vida", agregó.

Por ello, García-Pelayo apuntó: "Nos sentimos muy orgullosos de que cada vez más personas elijan Jerez como lugar para vivir, somos una ciudad cálida, acogedora y que respeta la cultura y la forma de vivir de cada pueblo y eso se refleja en que seguimos siendo una de las ciudades más pobladas de Andalucía y España".