El vino de Jerez "capea" los aranceles y limita al 2,5% su caída de ventas hasta junio

Las bodegas jerezanas aún no tienen claro el impacto que tendrán los aranceles del 15% impuestos por Estados Unidos a la mayoría de los productos agroalimentarios europeos. El sector, que prevé una caída importante de ventas, sigue haciendo números y cábalas sobre el precio final que pagarán los consumidores, que dependerá de los márgenes que se apliquen finalmente en los distintos eslabones de la cadena de valor -importador, distribuidor y minorista-, con los que las firmas bodegueras están en plena negociación para tratar de minimizar daños y que no se repercuta toda la subida en el consumidor final.

Desde el Consejo Regulador de los vinos de Jerez dan por hecho que el descenso solo con el gravamen del 15%, en vigor desde el 1 de agosto, será mayor que el registrado en los casi tres meses del arancel universal del 10% impuesto por Washington durante el segundo trimestre del año.

“Lo razonable es que el impacto sea mayor, pero todavía estamos a verlas venir”, indican desde la institución jerezana del vino, cuyo presidente, César Saldaña, puntualiza, no obstante, que pese a que Estados Unidos es un mercado importante para el vino de Jerez, sobre todo en valor, hay que “relativizarlo”.

De hecho, aunque Estados Unidos cerró 2024 como el quinto mercado del jerez en volumen, las salidas directas hacia aquel mercado apenas representan un 5,8% de las exportaciones y un 3,1% de las ventas totales -incluyendo España-.

El jerez, como el vino en general, no es ajeno a los efectos tanto de los aranceles como de la incertidumbre generada por la política comercial desplegada por el inquilino de la Casa Blanca, pero “estamos capeando el temporal”, ya que el impacto hasta la fecha está siendo “menor de lo esperado”, aseguran desde el Consejo Regulador.

A la espera de acontecimientos ante el nuevo arancel, el sector sale airoso de la primera oleada arancelaria de Donald Trump -la tasa base del 10% aplicada desde el 5 de abril hasta el 30 de junio-, pues si bien las exportaciones a Estados Unidos durante el primer semestre se hunden un 24,5% respecto al mismo periodo del año anterior, con un volumen de algo menos de 0,3 millones de litros, en las salidas globales de bodegas de los seis primeros meses del año la caída se diluye hasta el 2,5%, en su caso con un volumen de más de 11,5 millones de litros.

El mercado español, principal destino de los vinos de Jerez con seis millones de litros comercializados, cierra la primera mitad del año en plano frente al descenso del 5% que registran las exportaciones, que superan los 5,5 millones de litros.

Dentro de los mercados europeos tradicionales del jerez, Reino Unido, que se mantiene como segundo mercado y el primero de las exportaciones pese a su prolongada sangría, cede otro 7,7% (2,2 millones de litros), no así Países Bajos, que remonta un 10,2% (1,2 millones de litros), y Alemania, que salda el primer semestre con un ligero repunte del 0,7% (0,5 millones de litros).

Las salidas de vinos de Jerez hacia Europa bajan de los cinco millones de litros tras un descenso en estos seis meses del 4,4%, caída muy inferior a la registrada en el mismo periodo en América en su conjunto, que retrocede un 11,6%, con un volumen de menos de medio millón de litros.

Entre los mercados exteriores del ‘top ten’, cabe destacar la caída experimentada en Bélgica (-29,6% y 265.000 litros) en contraste con la fuerte subida de Canadá (+60,4% y 130.000 litros).

Mejor en el acumulado del último año

El total acumulado móvil –últimos doce meses hasta junio– arroja un ligero descenso del 1,5% con unas ventas totales de 23,8 millones de litros, de los que más de 12,7 millones corresponden a las exportaciones (-1,35%), y 11 millones a las ventas en el mercado nacional (-1,7%).

La bajada en Estados Unidos entre junio de 2024 y junio de 2025 se sitúa en el 9,6% (657.500 litros), si bien América en su conjunto a penas cede un 0,74%, entre otros motivos por el buen comportamiento del mercado canadiense, que gana un 29,2% en este periodo, en el que acumula 280.000 litros.

Europa salda los últimos doce meses con una caída moderada del 1,7% y 11,3 millones de litros, de los que casi la mitad (5,5 millones) corresponden a Reino Unido, que limita su caída en el acumulado del último año al 3,6%.

Países Bajos, por su parte, consolida su crecimiento superior al 11% (2,6 millones de litros), mientras que Alemania se deja un 15,5% (algo más de un millón de litros).

Un mes de junio muy dispar

Solo en junio, las ventas de vino de Jerez en EEUU se desmoronan un 59%, hasta los 33.500 litros frente a los 81.720 alcanzados por las mismas fechas en 2024. El descenso respecto a junio de 2023, que se saldó con 58.470 litros, también es muy pronunciado, en concreto del 42,7%.

Las exportaciones a otros destinos compensan la fuerte caída en Estados Unidos, principalmente las salidas a Reino Unido, donde en junio se rozó el medio millón de litros, tras un incremento interanual del 34,15%.

Los otros dos mercados europeos tradicionales registran una evolución dispar: Países Bajos crece un 25,9%, con un volumen de 165.000 litros, no así Alemania, que retrocede un 51%, con poco más de 44.200 litros.

Dentro de Europa, Bélgica se desploma un 66% en junio, en el que retrocede hasta 25.725 litros frente a los 75.584 del mismo mes un año atrás. La bajada se dispara al 85% en la comparativa con junio de 2023, en el que se rebasaron los 170.000 litros.

Al otro lado del Atlántico, Canadá experimenta en junio un fuerte repunte, en concreto del 51% con unas ventas de 36.300 litros con las que supera el dato de Estados Unidos.

Pese a la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales, sujetas a los vaivenes de la oleada arancelaria de Trump, el total de las exportaciones de junio arroja un aumento del 5,8% con cerca de un millón de litros. Por contra, las ventas en España en el inicio de la temporada estival, tras las ferias de la primavera andaluza que suponen un fuerte impulso para el vino de Jerez, se hunden un 17,7%, en su caso con 600.000 litros.

El saldo del mes de junio para las ventas totales, que superan los 1,5 millones de litros, es del -4,74%.