Esto es lo que pasa en Jerez al tirar las toallitas por el inodoro

Detalle de la montaña de toallitas sacadas en la última limpieza de la depuradora.

Jaime Espinar, teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, ha colgado en redes sociales una imagen remitida por AquaJerez tras la última limpieza en la depuradora, después de las últimas lluvias. "Lo que vemos es el resultado de un mal hábito: tirar toallitas húmedas por el inodoro".

El edil ha recordado y subrayado que "estas toallitas no se deshacen como el papel higiénico y acaban formando verdaderos 'monstruos' que atascan las tuberías, dañan las bombas de las depuradoras y contaminan nuestros ríos y mares".

Por eso, Espinar apela a la responsabilidad ciudadana y "te pedimos una pequeña gran acción por el medio ambiente: las toallitas, al cubo de la basura. Siempre. Cuidar nuestro entorno empieza en casa, con gestos sencillos que evitan un gran impacto ambiental".