Esto es lo que pasa en Jerez al tirar las toallitas por el inodoro
Una montaña de toallitas tras la última limpieza en la depuradora
La borrasca Claudia en Jerez: horas en las que se esperan más lluvias este jueves
Jaime Espinar, teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez, ha colgado en redes sociales una imagen remitida por AquaJerez tras la última limpieza en la depuradora, después de las últimas lluvias. "Lo que vemos es el resultado de un mal hábito: tirar toallitas húmedas por el inodoro".
El edil ha recordado y subrayado que "estas toallitas no se deshacen como el papel higiénico y acaban formando verdaderos 'monstruos' que atascan las tuberías, dañan las bombas de las depuradoras y contaminan nuestros ríos y mares".
Por eso, Espinar apela a la responsabilidad ciudadana y "te pedimos una pequeña gran acción por el medio ambiente: las toallitas, al cubo de la basura. Siempre. Cuidar nuestro entorno empieza en casa, con gestos sencillos que evitan un gran impacto ambiental".
También te puede interesar
Lo último
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA