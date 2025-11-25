El jerezano Alberto Beltrán, reconocido por la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia

El docente jerezano Alberto Beltrán ha sido reconocido por la Fundación José Manuel Lara y la Universidad de Valencia en la VII edición de los Premios del Certamen ‘Enseñamos a Leer’ en Andalucía, Ceuta y Melilla. El profesor ha sido premiado en la categoría Futuro docente por su trabajo de fin de máster titulado ‘Programa de formación para el profesorado de Educación Primaria sobre el fomento de la literatura infantil en el alumnado con dislexia’.

Beltrán, de 27 años, es maestro de Educación Primaria por la Universidad de Cádiz, y especialista en Música y Pedagogía Terapéutica, y máster en Psicopedagogía, que estudió en la Universidad de Málaga. Además, el joven jerezano es una persona especialmente concienciada y sensibilizada por la atención a la diversidad, no en vano también es disléxico y pretende, a través de la docencia, y mediante charlas y talleres, que los chicos y chicas que padecen este trastorno de aprendizaje mejoren en su día a día.

Estos galardones reconocen la implicación y labor docente, en el fomento de la lectura y fueron entregados la pasada semana. En sus distintas ediciones, la convocatoria ha reunido más de 700 propuestas y ha distinguido a 50 docentes que, desde distintos niveles educativos, han demostrado el poder transformador de la lectura.

Entre los premios en la categoría docente, la profesora Patricia Morón Cabezas, del CEIP Nuestra Señora de los Dolores (Herrera, Sevilla), ha logrado el primer galardón por su proyecto ‘Descubriendo Andalucía’. Se trata de un viaje literario e interactivo en el que se combina la lectura y la gamificación para que el alumnado conozca y explore las provincias andaluzas.

El segundo premio ha reconocido la labor de la docente Mercedes García Esteo, del Colegio La Presentación FESD (Granada). Su iniciativa ‘El Señor de negro, el poder de la Historia’, convierte la asignatura de Geografía e Historia en una experiencia participativa.

La profesora María Soledad Guerrero Alonso, de SAFA Fundación Peñaflor (Écija, Sevilla), ha logrado el tercer premio por ‘Los Cazalibros’, un proyecto radiofónico en el que se une la lectura con la inteligencia artificial, la familia y la creatividad.

En la categoría Educación Inclusiva se ha reconocido el trabajo de la profesora Vicenta Raquel Pérez Hernández, del IES Francisco Montoya (Las Norias de Daza, El Ejido, Almería). Su proyecto ‘Salgo de mi libro’ utiliza la lectura como herramienta de inclusión en aulas multiculturales.

El Premio a la Biblioteca más Innovadora se ha entregado al profesor Jesús Rivas Margalef, del IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla, Córdoba). Su propuesta, ‘Ecos de cultura: Aprender más allá de las aulas’, convierte la biblioteca escolar en el corazón cultural del centro.