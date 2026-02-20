El jerezano Javier Varela lleva sus 'Lugares recorridos' a Ubrique

La sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos de Ubrique albergará este sábado, 21 de febrero, a las 12 horas, la inauguración de la exposición 'Lugares recorridos' del pintor jerezano Javier Varela.

La muestra, que es una continuación de la ya realizada 'Territorios del Sur' en el Cuartel del Mar (Chiclana), recoge 27 obras de pequeño y gran formato, "paisajes donde se aprecia un hilo conductor que son los caminos, sobre todo, en la obra más antigua. En la obra nueva comienzo a introducir en el paisaje elementos constructivos. Es una pintura realista, pero contemporánea, desarrollada con técnicas mixtas en su mayoría, como óleo, acrílico y spray con tonos flúor, que se integran en la obra siendo ya parte de mi pintura", explica el autor.

'Lugares recorridos' "hace referencia a paisajes cotidianos de Andalucía, que a veces pasan desapercibidos, a los que yo les doy una visión única y busco que el espectador los reconozca y se adentre en la obra como parte del cuadro".