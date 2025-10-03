El jerezano Juanlu Fernández triunfa en los prestigiosos The Best Chef Awards

Más éxitos, más reconocimientos, más cocina jerezana en todo el mundo. El chef jerezano Juanlu Fernández y su equipo siguen recogiendo frutos al intenso trabajo de Lú, Cocina y Alma. En esta ocasión, The Best Chef Awards presentó ayer en Milan su edición 2025 confirmando el buen hacer de Fernández con Dos Cuchillos.

Esta gala ha reunido a los mejores chefs del mundo y a las figuras más influyentes de la gastronomía internacional. The Best Chef tiene como objetivo reconocer a las "personas cuya experiencia, pasión y determinación las llevaron al éxito", además de buscar inspirar a las generaciones más jóvenes de chefs y mostrarles "lo que es importante".

"Feliz y agradecido por este reconocimiento que nos llevamos para Jerez. Gracias a todos nuestros equipos que hacen posible todo esto. A seguir soñando", ha declarado el chef. Suma y sigue los reconocimientos a Juanlu Fernández, consolidándole, aún más, en lo más alto de la gastronomía mundial.