Los jerezanos gastarán casi 40 euros de media en el próximo Sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad levanta un año más la ilusión entre muchas personas, que sueñan con ser agraciados con algunos de los 2.772 millones de euros que se repartirán en esta edición. Loterías y Apuestas del Estado ha emitido en este 2025, 198 series, es decir, 1.980 décimos de cada uno de los 100.000 números que se juegan (del número 00000 al 99999).

En Jerez, son muchos los ciudadanos que desde hace meses adquieren sus décimos en los distintos establecimientos oficiales, ya sean físicos o en formato digital, con la intención de conseguir algún pico que le sirva o para cambiar la vida o para tapar agujeros, una expresión muy habitual ante este tipo de sorteos.

En concreto, para la edición de este año, Apuestas del Estado ha consignado a Jerez un total de 8.827.167 de euros de Lotería para el Sorteo de Navidad, es decir, se han puesto a la venta un total de 441.358 décimos. Según los datos oficiales, los jerezanos gastarán una cantidad en torno a los 40 euros de media para dicho sorteo, que el pasado año tuvo un gasto medio por habitante de 38 euros. La cifra es especialmente corta si la comparamos con la media nacional, que llega a los 73 euros.

El pasado ejercicio, según informan desde la Delegación Comercial de Loterías y Apuestas del estado de la ciudad, Jerez recaudó un total de 8.253.340 de euros, lo que supuso un incremento del 4,95% con respecto al año anterior. A nivel nacional, por su parte, se recaudaron 3.505 millones de euros, lo que supuso un incremento del 5,63% con respecto a 2023.

Los números más solicitados

Como cada año, las peticiones de terminaciones y números varía por distintas circunstancias. Así, a las predilecciones personales de cada uno se suman determinados acontecimientos históricos cuyas efemérides son utilizadas por muchos para elegir su número.

El pasado año, por ejemplo, la fecha de la Dana en Valencia fue uno de los más buscados, y en esta ocasión hay también fechas curiosas, como la del pasado apagón de abril o el fallecimiento del Papa Francisco. Por esta razón, han requerido el número que hace alusión al 28 de abril de este año y buscan el 28425; y la del fallecimiento del Papa, el 21 de abril de 2025, por lo que se busca el 21425. En este sentido, y rizando el rizo, hay muchas personas que también han buscado el 08525, coincidiendo con el nombramiento del nuevo Papa, León XIV, que fue el pasado 8 de mayo.

En cuanto a terminaciones, el 5 sigue siendo el número de la suerte, ya que en los 200 años de vida que tiene el sorteo ha sido el número que más veces ha terminado el gordo, un total de 32. Otros números 'ganadores' son el 4 y el 6, que ha salido en 27 ocasiones, y el 8 que lo ha hecho en 25. También suelen venderse con rapidez los décimos acabados en siete.

En lo que respecta a terminaciones de dos cifras, la más repetidas a lo largo de la historia ha sido el 85, que ha salido en siete ocasiones, y el 57, que lo ha hecho en seis. Ha habido también dos números completos que han sido premiados en dos ocasiones. Ocurrió en 1956 y en 1978, cuando resultó premiado el número 15.640; en 1903 y en 2006, el premio recayó en el 20.297.

Premios en Jerez

En los doscientos años de historia de este sorteo de Navidad, Jerez ha resultado agraciada en tres ocasiones con el gordo. La primera vez fue en el año 1837, con el número 03616. Tuvieron que pasar 185 años para que en la ciudad volviera a caer. Sucedió en 2022, cuando el número 05.490 repartió en un décimo 400.000 euros.

Al año siguiente, en 2023, el gordo también dejó 400.000 euros en la ciudad gracias al número 88008. El pasado año, por su parte, cayó un cuarto premio, 77.768, que repartió 200.000 euros a la serie, y un quinto premio, el 60.622 que repartió en diez décimos 60.000 euros.

De cara a este año, en Jerez, según reconocen desde la administración El Carro de la Suerte, situada en Carrefour Norte, "hay terminaciones que se venden solas, como el 13, 69 y el 15", explica Clara Montes, una de sus responsables. Además, "hay un dato curioso cada año, y es que la gente busca siempre la terminación del año que se celebra el sorteo, por lo que este año, el 25 se ha vendido en su totalidad".

En la ciudad, el 5 y el 7 son números muy habituales de compra, "aunque nosotros por ejemplo del 9 ya nos tenemos casi lotería, mientras del 0, siempre nos sobra", apuntan.

Entre las curiosidades de todos los años previas al sorteo, en la administración del Carro de la Suerte destacan "un día que empezó a llamar todo el mundo pidiendo la terminación en 68 porque por lo visto había salido algo en Chatgpt. El número se agotó rápidamente y tuvimos hasta que descolgar el teléfono porque no paraba de sonar".