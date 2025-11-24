Jesule de la Tomasa regresa al 'prime time' con nuevo single: 'Pa Fernando de la Morena'

El jerezano Jesule de la Tomasa regresa a la actualidad con la publicación de un nuevo single: 'Pa Fernando de la Morena', un guiño al cantaor del barrio de Santiago, al que define como "ese refugio que uno necesita de vez en cuando y que él me lo daba con su cariño".

El trabajo, que acaba de salir en redes sociales y plataformas digitales, es el quinto single que el artista del barrio de San Juan de Dios graba junto a Juan Medina, con el que en 2022 inició el proyecto de su primer trabajo discográfico.

Dentro de este universo, y en estos tres años, Jesule de la Tomasa ha publicado ya 'Hormonas mamonas', 'Bules punk', 'No saben bailar', 'Rumba mutante' y ahora este 'Pa Fernando de la Morena', unas bulerías grabadas en la capital de España y donde el artista jerezano exhibe ese espíritu creativo que impera en su música.

El autor reconoce que Fernando de la Morena "ha sido una persona que ha influido mucho en mí, y ha sido una persona a la que he admirado desde niño. Además, he vivido muchas fiestas con él, de hecho, en el vídeo, que es un paseo por mi cerebro, un laberinto por mi propio cerebro, recuerdo alguno de nuestros códigos como el de la prensa, porque cuando nos queríamos ir, decíamos, 'vámonos por la prensa', por eso lo de extra, extra que se oye en el tema".

"El tío Fernando era una persona honesta, formal y a la que le gustaba sobre todo el arte, y todo eso ha influido mucho en mí", añade.

El quinto single del jerezano, además del respaldo de Juan Medina, que en este tema pone su guitarra, destaca por las sugerentes letras de Jesule de la Tomasa, encargado también de la música del mismo. Además, el trabajo cuenta con la producción ejecutiva de Sergio Sapiña, con la grabación de Ángel Vallejo y con la colaboración del pequeño 'Juan', nieto del cantaor jerezano Juañares.

Tras la publicación de 'Pa Fernando de la Morena', Jesule de la Tomasa afronta la recta final de la grabación del que será su primer disco, que incluirá, además de estos cinco singles editados, diez temas más.