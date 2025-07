Jethro Tull inaugura Tío Pepe Festival en Jerez

Cuando la flauta de Ian Anderson comience a sonar en el corazón de las Bodegas Tío Pepe, no será solo el inicio de un concierto, sino el arranque de un viaje sensorial que transformará el verano. La banda británica Jethro Tull será la encargada de abrir este sábado 12 de julio la programación de Veranea en la Bodega 2025, dando comienzo así a una nueva edición del Tío Pepe Festival.

Enmarcado en su gira mundial 'Las Siete Décadas', el concierto del carismático Ian Anderson y su banda hará un recorrido desde sus inicios en los años 60 hasta su más reciente trabajo -Curious Ruminant-, en el que no faltarán clásicos imprescindibles a medio camino entre el folk y el rock progresivo. Con más de 60 millones de discos vendidos y más de 30 álbumes publicados, los británicos mantienen intacta su esencia innovadora, y su líder continúa siendo el referente indiscutible del uso de la flauta en el universo del rock. La de este sábado será una velada excepcional en la Bodega Las Copas con la que arrancar el ciclo cultural que volverá a transformar Jerez de la Frontera en uno de los destinos más singulares del verano.

Durante algo más de un mes, las Bodegas Tío Pepe acogerán una programación irrepetible y marcada por la presencia de leyendas internacionales de la música. Una alineación de artistas que han marcado la historia de la música y que, hasta el 16 de agosto, se sucederá en un entorno único. Junto a Jethro Tull, subirán al escenario artistas de la talla de Gloria Gaynor (24 de julio), The Beach Boys (29 de julio), Luis Fonsi (30 de julio) y Carlos Santana (4 de agosto) en una edición que aúna talento intergeneracional y estilos diversos. El cartel se completa con otras propuestas internacionales como el homenaje This is Michael de Lenny Jay y Jennifer Batten (25 de julio) y Rumours of Fleetwood Mac (3 de agosto), además de con una potente programación nacional que incluye a Pitingo (18 de julio), Ana Belén (19 de julio), Rosario (20 de julio), Paloma San Basilio (26 de julio), Mikel Erentxun (27 de julio), Coque Malla (1 de agosto), Pastora Soler (2 de agosto), Café Quijano (5 de agosto), Maldita Nerea (8 de agosto), Marina Reche (12 de agosto) y María José Llergo (16 de agosto).

El flamenco también ocupa un lugar destacado gracias al ciclo Solera y Compás, que este año contará con las actuaciones de los guitarristas Antonio Rey (9 de agosto) y Yerai Cortés (14 de agosto), el cantaor Rancapino Chico (15 de agosto) y el espectáculo Territorio Jerez (11 de agosto), que recupera la esencia más pura de este arte universal. La programación se completa con las propuestas escénicas del popular monologuista y presentador Manu Sánchez (17 de julio) y la del dúo cómico Aguilera y Mení (10 de agosto), que aportan humor y acento andaluz en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025 propone un verano diferente: íntimo, vibrante y profundamente andaluz. Como celebración de lo sensorial, y propuestas que trascienden lo culinario, la alta gastronomía vuelve a ser uno de sus grandes pilares. El restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, considerada una de las más bellas del mundo, propone un menú de autor maridado con vinos de González Byass y una cuidada ambientación. Por su parte, el chef Javier Muñoz, del restaurante La Carboná, llegará la noche del 7 de agosto a las bodegas para conquistar entre vinos y fuegos y rendir un homenaje a Jerez desde su esencia. El Huaso propondrá los días 8 y 14 de agosto un maridaje insólito de carnes a la brasa y vinos en una puesta en escena espectacular. A ello se suma The Village, un punto de encuentro antes y después de cada concierto con tapas gourmet, vinos y cócteles, en el que alargar las noches de baile con los post conciertos y sesiones de DJ de Tío Pepe Festival Club.