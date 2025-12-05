Jornada de Voluntariado Internacional en el Campus de Jerez de la UCA con Diputación y Banco Santander

La Diputación de Cádiz ha participado en Jerez en la II Jornada de Voluntariado Internacional UCA–Diputación–Banco Santander, un encuentro dedicado a poner en valor la labor del voluntariado universitario y las experiencias de cooperación desarrolladas en distintos países. “El voluntariado en la cooperación internacional es esencial para construir un mundo más justo”, destacó la diputada Ana Moreno.

La jornada ha sido organizada por la Universidad de Cádiz, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y del Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), en colaboración con la Diputación de Cádiz y Banco Santander. La Diputación participa como institución promotora dentro del convenio de colaboración suscrito con la UCA para el impulso de proyectos de cooperación internacional y programas de voluntariado.

Durante su intervención, la diputada del Servicio de Cooperación Internacional, Ana Moreno, subrayó “la importancia de la alianza entre la administración pública, la universidad y las ONGD, porque aunando esfuerzos podemos y debemos lograr más”, además de agradecer a la Universidad de Cádiz “poner en relevancia la figura del voluntariado en la cooperación internacional”.

El programa comenzó con una presentación institucional, seguida de una explicación sobre la actividad de ‘bibliotecas humanas’ y la proyección del corto ‘Sembrando futuro desde el voluntariado internacional: Estudiantes en Acción por el Mundo’. A continuación, tuvo lugar la primera mesa redonda dedicada al Programa de Becas al alumnado universitario en proyectos de cooperación al desarrollo Diputación–UCA, en la que intervinieron Juan Antonio Barrionuevo, responsable de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación Madrazo; Manuel Martínez, presidente de Solidaridad Internacional Andalucía; Sonia Reyes, coordinadora de Cooperación Internacional de la Asociación Siloé Jerez; y Jerónimo Vicente Ruiz, secretario de la Fundación Centro Tierra de Todos.

En la segunda mesa redonda, centrada en el Programa General de Voluntariado Internacional Universidad de Cádiz–Becas Santander, han participado Francisco Molina, responsable de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de la Asociación Paz y Bien; Carla Riestra, presidenta de Cooperand amb Latinoamérica; y Beatriz García de la Torre, coordinadora de la Fundación Serra Schöntal, quien intervino de manera telemática.

La jornada continuó con la entrega de premios a los mejores trabajos de fin de Grado y fin de Máster, seguido de un espacio de café de comercio justo, para culminar con las bibliotecas humanas, donde varios estudiantes compartieron testimonios sobre sus experiencias de cooperación en Guatemala y Bolivia.

Esta segunda edición tiene como meta visibilizar el impacto del voluntariado internacional universitario, fomentar el compromiso social del alumnado y poner en común las líneas de cooperación desarrolladas entre la UCA, la Diputación y las ONGD que trabajan en el terreno.

En la primera edición se seleccionó Guatemala como país de destino y se colaboró con diversas ONGD vinculadas al territorio, logrando enviar a ocho estudiantes de distintas disciplinas, una experiencia que Ana Moreno ha calificado como “excelente e inolvidable”. Este resultado alentó a ampliar en la presente edición los países participantes, incorporando Bolivia, Mozambique y Kenia.

Además de la diputada, intervinieron en la apertura Marcela Iglesias, vicerrectora de Internacionalización de la UCA; Eva Bermúdez, secretaria del INDESS; así como representantes de las ONGD participantes, alumnado voluntario y el equipo técnico y administrativo del Vicerrectorado de Internacionalización.