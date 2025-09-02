José Ángel Aparicio, nuevo delegado provincial de Educación
Funcionario desde 2005 del Cuerpo de Profesorado de Secundaria, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla
El jerezano José Ángel Aparicio será el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el nombramiento de José Ángel Aparicio Hormigo como nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz.
Nacido en Jerez de la Frontera en 1969, Aparicio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria desde 2005. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la enseñanza y principalmente al Instituto de Educación Secundaria Padre Luis Coloma de Jerez, donde ha ocupado los cargos de jefe de estudios (2010-2017) y de director del centro (2017-2023). También ha sido miembro del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de directores y directoras de centros públicos y miembro de la comisión permanente de dicho organismo (2021-2022).
Además, ha sido profesor asociado de la Universidad de Cádiz en los departamentos de Economía General y Economía de la Empresa entre los años 2007 y 2011. En la actualidad era concejal de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deporte en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
