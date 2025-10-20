José Antonio Díaz: "La alcaldesa de Jerez no le paga ni al Tato"

El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha denunciado la "grave situación económica del Ayuntamiento bajo el gobierno del Partido Popular y de la alcaldesa María José García-Pelayo", tras conocerse los datos oficiales del Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP), el tiempo que tarda el Ayuntamiento en pagar a empresas y autónomos. El dirigente socialista ha subrayado que "el propio informe económico municipal reconoce el incumplimiento del periodo legal de pago, que por ley no debe superar los 30 días.

“Vamos a traducir el informe: 92 días significa que el Ayuntamiento tarda más en pagar a las empresas, a los autónomos, a la pequeña empresa, a los particulares y a los proveedores. Significa tensión de tesorería; significa que el pequeño empresario está financiando gratis la mala gestión de un gobierno moroso, el gobierno de Pelayo”, ha denunciado.

Díaz ha criticado además que “mientras tanto, los jerezanos están pagando la mayor subida de impuestos de la historia de Jerez, agua, basura, IBI, impuestos de actividades económicas, construcciones, circulación y plusvalía, la alcaldesa no le paga ni al Tato, no paga a absolutamente a nadie. El gobierno de Pelayo achicharra a impuestos y a multas a los jerezanos, y los ciudadanos se preguntan dónde va el dinero, porque desde luego a pagar a las empresas, autónomos y proveedores no: el Ayuntamiento debe más de 21 millones de euros. Y desde luego tampoco va a los servicios públicos, porque Jerez está cada día más sucio, con las calles a oscuras y las aceras destrozadas”, ha señalado.

"El Ayuntamiento de Jerez debe 15.314.623€ y tarda casi 90 dias (88,97) en pagar, Comujesa debe 1.672.370€ y tarda 107 días en pagar, Cirjesa debe 3.557.014€ y tarda 103 días en pagar, y Fundarte debe 700.000 euros y tarda 108 días en pagar", explica Díaz.

Ante esta situación, el PSOE de Jerez plantea "una posición clara y constructiva, basada en tres ejes fundamentales: en primer lugar exigimos un plan de choque de pagos que permita reducir de inmediato el periodo medio de pago y aliviar la situación de empresas y proveedores. En segundo lugar es necesario priorizar el pago a autónomos y pymes locales, que son quienes sostienen el empleo y la economía de la ciudad. Y por último, requerimos transparencia, mediante la publicación mensual y en fecha de los datos económicos del Ayuntamiento, que hoy por hoy se están ocultando a los jere-zanos”, enumera José Antonio Díaz.

“Pedimos al gobierno municipal responsabilidad. Que paguen, prque están provocando un grave perjuicio económico a las empresas y familias de Jerez. La mejor manera de defender a las empresas jerezanas es pagando lo que se debe. El dinero público no es del Partido Popular, es de los jerezanos, de los que madrugan, pagan y cumplen con su ciudad”, señala el secretario general del PSOE de Jerez.