José Antonio Díaz: "Pelayo ya no lanza humo: lanza autobuses ardiendo por nuestras calles"

El portavoz socialista, José Antonio Díaz, ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, María José García-Pelayo, y a Jaime Espinar de lo que califica como una "gestión negligente, caótica e irresponsable" de la flota de autobuses urbanos de Jerez. "Nos encontramos ante una situación extremadamente grave: los usuarios y los trabajadores están en peligro. En apenas 48 horas hemos perdido tres autobuses completamente calcinados que evidencian la falta de gestión. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, y eso ha sido gra-cias a la profesionalidad de los trabajadores del servicio, que literalmente se están jugando la vida", señala el portavoz socialista.

Díaz ha recordado que el PSOE ya advirtió en el verano de 2024 del "deterioro de la flota municipal por los impagos a proveedores que impedían el mantenimiento adecuado. Entonces, el PP se limitó a lanzar una cortina de humo culpando a gobiernos anteriores. Un año después, el partido de Pelayo ya no lanza humo: lanza autobuses ardiendo por nuestras calles".

Para el portavoz socialista, estos incendios "no son hechos aislados sino la consecuencia directa de dos años de abandono en el mantenimiento, reposición de piezas, pago a proveedores y renovación de equipamientos. En solo dos años, Pelayo ha destruido la flota. Autobuses que apenas tienen siete años están ya completamente inservibles. Esto no es casualidad, es fruto de la incompetencia de su equipo, empezando por el delegado Espinar al que debería cesar de forma fulminante porque ha demostrado no estar a la altura de la responsabilidad que debe tener un delegado de Servicios Públicos: su dejadez ha agravado los incendios en solares, una dejadez que también es palpable en la flota de autobuses".

Díaz ha criticado la actitud de la alcaldesa, a la que acusa de "no asumir ninguna responsabilidad. Hicimos las advertencias con tiempo. Si no se financia ni se gestiona adecuadamente el mantenimiento de los vehículos, cualquier flota se deteriora. La alcaldesa Pelayo está empeñada en llevar la contraria al PSOE en lugar de dar soluciones. Da igual su marca, procedencia o color. Pero Pelayo hace lo de siempre: se ríe, se hace una foto y se va a Madrid. Y mientras, los autobuses circulan sin aire acondicionado, con rampas de acceso averiadas, discos de freno en mal estado y motores en riesgo de incendio. Un completo desastre".

El Grupo Socialista también ha alertado de que "el gobierno local pretende ocultar esta situación recortando el servicio, con una reducción de frecuencias que, en la práctica, dejaría el transporte urbano con horarios similares a los días festivos. Cuando se niega la realidad, la realidad te aplasta, la realidad te quema. El dato mata al relato. Los incendios no solo están quemando autobuses: están quemando la credibilidad de Pelayo y, lo más grave, están poniendo en riesgo a quienes utilizan y trabajan en este servicio".