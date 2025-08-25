José Antonio Díaz (PSOE): "El nuevo presupuesto municipal es un fraude"

El PSOE se ha mostrado muy crítico con el presupuesto municipal que ha diseñado el gobierno municipal del PP y que se pretende aprobar de manera definitiva en un pleno este martes. Para el secretario local y portavoz de esta formación, José Antonio Díaz, la previsión contable es "un fraude" y "una amenaza directa al futuro de la ciudad" puesto que asegura que "incumple la ley, falsea la realidad económica e hipoteca el futuro de Jerez".

Para empezar, el edil socialista sostuvo que el presupuesto se va a aprobar sin conocer la liquidación correspondiente a 2024, "ocultándola" al Ministerio de Hicienda y "enviando datos incompletos a Madrid". Por otro lado, advirtió del incremento del gasto de personal que conlleva —un 28,7%— “triplicando lo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado". Por otro lado, acusó al ejecutivo de "manipular" los ingresos al incluir inyecciones de créditos mediante ingresos urbanísticos y ventas patrimoniales “ficticias que nunca se van a cobrar, han intentado cuadrar las cuentas con dinero ficticio y la factura la pagarán los jerezanos”, advirtió José Antonio Díaz.

En este sentido, el secretario local de los socialistas jerezanos acusó al ejecutivo municipal de "abandonar lo esencial" al no reforzar los presupuestos para el mantenimiento de parques y jardines, que está sin contrato, la limpieza pública, el mantenimiento de los colegios, la falta de ayudas a la vivienda o "el olvido de la pedanía de Cuartillos que elimina los 60.000 euros en el presupuesto. En una comparecencia pública, indicó: "Es el modelo del PP, con propaganda por encima de servicios, fotos por encima de soluciones”.

Por otro lado, el PSOE ha solicitado a la Intervención Municipal que aclare si en la previsión contable "se da cumplimiento a los ajustes comprometidos en el plan de sostenibilidad financiera y sobre materias de competencias distintas a las propias y las atribuidas por delegación como indica el segundo informe del Ministerio de Hacienda".

Frente a esto, el PSOE demandó un presupuesto en el que se elimine "el despilfarro del gasto de personal" e incluya medidas y créditos "para mejorar la limpieza, las calles, los autobuses, colegios, vivienda y las barriadas rurales, entre otras". Por ello, apuntó que ha presentado 11 alegaciones al presupuesto municipal puesto que "no vamos a permitir que Jerez sea gobernada a golpe de mentira y propaganda". "Este presupuesto es un ataque directo al bolsillo de los jerezanos", concluyó.