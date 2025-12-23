“Debemos aprovechar la historia cultural del vino de Jerez”

Después de años de recopilación y trabajo de campo, el investigador y académico José Luis Jiménez presentó ayer su primera publicación: ‘El jerez, de la copa al libro’. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Palacio San Dionisio y contó con la presencia del propio autor y el director ejecutivo del mismo Fulgencio Meseguer, que ha estrenado, de esta forma, su línea editorial. La sala de audiovisuales The Sherry Galery, que curiosamente cuenta con imágenes de películas en las que el vino jerezano es protagonista, cedidas por el investigador, sirvió de escenario para la puesta de largo, que contó con numeroso público.

Emocionado, José Luis Jiménez reconoció que “hoy es un día especial”, al tiempo que recordó que “aunque no me considero historiador, sí que tengo esa vocación, y me encanta ‘rebuscar’ en esas viñas de todo lo relacionado con Jerez”, apuntó.

En dicha publicación, el jerezano incluye “73 autores de todo el mundo, autores que van desde Shakespeare a Agatha Christie pasando por Benito Pérez Galdós, Edgar Allan Poe o Harry Potter” y que de alguna forma “hacen alusión al vino de Jerez”.

Del libro destacó además que “han sido años de recopilación, no sólo mía sino de mucha gente que me ha ayudado”, explicó. “De hecho,-continuó- me acaban de pasar cosas de Oscar Wilde, que no están incluidas pero que espero hacerlo en la segunda edición, porque esto sigue creciendo”.

Jiménez agradeció “la ayuda que he tenido de Fulgencio Meseguer y de este Museo del Vino, porque aquí me encuentro como en casa”, y en relación a su publicación reconoció que “es un libro muy fácil de leer con esa referencia a esos autores que mencionan el vino de Jerez”. Asimismo, insistió en que “hemos tratado de cuidar mucho las traducciones, comparándolas con las publicaciones originales”.

“Es impresionante el aval cultural que tienen nuestros vinos y eso debemos aprovecharlo, hay que engancharse a esa historia cultural que tiene el vino de Jerez, que ha pasado del comercio rutinario al consumo, del consumo a las mesas y de las mesas al arte”, añadió.

El autor agradeció también el apoyo de Juan Gallegos, autor de la portada, y de Paco Lozano, encargado del tratamiento de todas las imágenes.

Por su parte, Fulgencio Meseguer no ocultó su “orgullo” por poder empezar su línea editorial “con este trabajo”. Del libro en sí “hemos realizado 400 unidades”, destacando que se pondrán a la venta al precio de 12,90 euros, “un precio muy económico porque se ha cuidado mucho el diseño para que sea casi un artículo de lujo y sirva para regalo”.

Asimismo, anunció que se ha editado “en dos versiones, una en castellano y otra en inglés”.