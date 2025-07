A José Zarzana Quirós: "Ser pescadero, no es cualquier cosa"

"Ser pescadero, no es cualquier cosa, es una forma de vivir, es una profesión muy grande". Con esa afirmación, José Zarzana Quirós, fallecido esta misma semana a los 85 años de edad, defendía a capa y espada la labor desempeñada durante más de 50 años.

Se quedó sin su padre con apenas 12 años, una circunstancia que le obligó a buscarse la vida, eso sí, sin desviarse de lo que había aprendido desde niño y siempre detrás de un mostrador y en la Plaza de Abastos, cuyo padre, por cierto, había sido uno de los fundadores. Para él, el pescado era su vida y siempre se mostró orgulloso de esta profesión, convirtiéndose en una persona especialmente querida en La Plaza.

"Pescadero es el que sabe el arte de cortar y manejar un pescado, y eso hay que aprenderlo desde pequeñito", decía cuando se le preguntaba por el manejo del cuchillo, algo que muy pocos saben hacer.

Hermano del Nazareno y persona de buen vestir, su mujer Dolores siempre quiso que fuese impecable, José Zarzana Quirós era también un buen aficionado al cante. Vaya por delante que por encima de todos estaba Manolo Caracol, figura de la que fue siempre especial admirador y cuyos cantes interpretaba con maestría. Hasta el propio Juan de la Plata quiso alguna que otra vez que dejara el cuchillo por el escenario, algo que nunca consiguió.

A pesar de todo, su garganta se prodigó durante años a la salida de la Hermandad de la Soledad, haciendo la saeta clásica de Jerez, fruto de la tradición oral y de sus buena afición al flamenco. Pero sin lugar a dudas, muchos paisanos lo recuerdan todavía de aquel septiembre de 2002 cuando de la mano de Pepe Castaño y el Ayuntamiento de Jerez, con María Ángeles Gómez como delegada de Cultura, participó en aquella serie denominada 'Familias cantaoras'. Compartió escenario con Moraíto, Luis 'El Zambo', María del Mar Moreno y su hijo, el pianista José Zarzana, con quien regaló al público una colosal interpretación de 'La Salvaora', mítica zambra de Caracol, formando un mayúsculo revuelo en Jerez. "Ese lío duró semanas, y al día siguiente no podíamos ni vender pescado en La Plaza porque la gente rodeaba el puesto para felicitarlo. No te puedes imaginar el río de personas que decían que hacía años no escuchaban algo tan bonito. Y esos aplausos constantes... Fue inolvidable.", cuenta orgulloso su hijo Luis.

No fue su única gran noche, pues años más tarde, en 2009, coincidiendo precisamente con el centenario del nacimiento de Manolo Caracol, la Peña Tío José de Paula le invitó, acompañado nuevamente de su hijo José al piano, en uno de los actos de su ciclo Otoño Flamenco. Aquel día tuve la suerte de escucharlo en directo, en una velada en la que volvió a demostrar su categoría como cantaor y sobre todo, su admiración por Manuel Ortega Juárez.

En estos últimos años, el Alzheimer le había ido borrando recuerdos y nombres pero no así el cante, que mantenía vivo en su memoria, obsequiando a los suyos con alguna que otra saeta o algún fandango. Tampoco perdió nunca su educación y elegancia, pues pese a todo, siempre regalaba un saludo a todo aquel que pasaba por la calle Naranjas, donde se había mudado junto a su mujer.

Se ha ido un señor, un buen padre y esposo y un jerezano de pro, pero lo más importante, se ha ido uno de los grandes pescaderos de la ciudad, una profesión que ahora alimenta cada día en la Plaza con esmero su hijo Luis, su gran discípulo. DEP José Zarzana Quirós.