Juan B. Jiménez: "El voluntariado no es un compadreo entre amigos"

"Desde que era pequeño, he vivido en un ambiente 'familianumerosa' y poblacional de vulnerabilidad. Desde pequeñito he visto a mis vecinos tenernos que ayudar mutuamente para tener pan cada día. Y eso, desde pequeñito, me mentalizó de que había que ayudar a los demás". Juan B. Jiménez, presidente de la Plataforma de Voluntariado de Cádiz (PVC), cuenta que esa es la razón por la que comenzó a realizar acción social desde muy joven con sus propios hermanos y vecinos. "Llevo intrínseco en mis venas lo que es la solidaridad y el voluntariado. A mis casi 69 años siempre ha dedicado parte de su vida a la solidaridad, con independencia de dónde he trabajado", matiza. Con él hablamos del tejido asociativo solidario de Jerez, de la transformación que éste ha sufrido tras la pandemia, sobre las personas que desconfían de la acción solidaria y de otros asuntos relacionados con el voluntariado.

Pregunta.¿Por qué es necesaria esta plataforma?

Respuesta.Porque las mismas asociaciones que trabajan con voluntarios o cuyos estatutos recoge un programa de voluntariado, a lo mejor no tienen infraestructuras suficientes para poder adaptarse a la Ley Andaluza o a la estatal de voluntariado. Es necesaria e imprescindible para que tengan una voz en común. Además, a nivel provincial, trabajan en red entre ellas. Las entidades grandes como Cáritas, la ONCE o Cruz Roja ya tienen un equipamiento, unos recursos sobre gestión del voluntariado que comparten con las pequeñas.

P.¿Cualquiera puede hacer voluntariado? ¿Cuáles son los requisitos?

R.Yo diría que sí. El primer requisito a tener en cuenta es que un voluntario tiene que serlo por su voluntad, no porque alguien le diga que tiene que hacerlo. Debe nacer de uno mismo. Un voluntario nace en el momento en el cual uno mismo se da cuenta de que quiere poner en práctica la solidaridad que tiene en su interior. No basta con que tenga esa conciencia y esa sensibilidad de participar, tiene que hacerlo a través de una asociación de voluntarios. su actividad ha de estar siempre bajo el paraguas de una asociación de voluntarios. La asociación debe tener un plan de voluntariado, inscribirse en los registros de asociaciones de voluntariado de la Junta y tener una actividad concreta en los distintos ámbitos en los que se contempla el voluntariado.

P.¿Qué características posee el tejido asociativo de Jerez?

R.En Jerez existe un gran abanico de asociaciones. Voy a centrarme en el Consejo Local de Voluntariado, un organismo creado por el Ayuntamiento de Jerez que, en parte, aglutina a las asociaciones de voluntariado de Jerez, aunque no todas pertenecen a esta plataforma. En el Consejo existen unas 43 asociaciones. De ellas, unas 33 están en la PVPC porque ellas mismas se comunican. La mayoría de ellas tienen acción de intervención social directa y dentro del voluntariado sociosanitario, o sea, que contempla todo lo relacionado con enfermedades, discapacidades del público en general.

Juan B. Jiménez, presidente Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Cádiz, en su sede de Jerez. / Manuel Aranda

P.¿Cómo afectó la pandemia a este tejido asociativo?

R.Ha habido un cambio en la tendencia. En general, la edad de la mayor parte de quienes ejercían la labor voluntaria en la provincia rondaba entre los 55 y los 60 años de edad antes de la pantemia. En la pandemia un montón de voluntarios, todos jóvenes, se ofrecieron enseguida a ayudar. A la vez que aumentó la cantidad de voluntarios, disminuyó la edad. Después de la pandemia, ese voluntariado puntual, explosivo y pasional se calmó. Con el fin de las restriciones, disminuyó el índice de edad del tejido asociativo jerezano. La pandemia también transformó el voluntariado virtual online, se ha reforzado y permanece con la vuelta a la normalidad. Todas las asociaciones han adaptado actividades al ámbito online, se puede realizar voluntariado virtual y online. En el caso de la soledad no deseada, por ejemplo, se puede realizar el acompañamiento telefónico.

La juventud tiene inquietud solidaria, pero hay que despertarla

P.¿Las nuevas generaciones son solidarias?

R.Sí, sin lugar a dudas. La juventud tiene inquietud solidaria, pero hay que despertarla, perfilar qué tipo de voluntariado es más adecuado para cada persona, dónde hay asociaciones para ejerecer su acción. Todo eso lo llevamos a cabo en la plataforma, orientamos al voluntario en su camino a elegir, le decimos dónde y cuándo va a ser voluntario y qué fases debes pasar antes de ejercer la acción voluntaria. A la gente que quiere ser voluntaria se le pide una reflexión de la razón por la que quiere serlo con el fin de orientarla en el voluntariado más adecuado. El segundo paso es ver qué asociaciones tiene a tu alrededor que tengan voluntariado con ese perfil. Y tercero, hasta qué punto estás comprometido a hacerlo, si estás estudiando y sólo tienes tiempo para las clases o si tienes dos horas los sábados y te comprometes a dedicarlas al voluntariado. Atención, eso es un compromiso y se firma. No es un contrato de trabajo, no se debe confundir, pero es un compromiso del voluntario con la asociación. Después de la entidad debe nacer el reconocimiento de ese voluntariado: un diploma en el que se acredita la realización de ese voluntariado, por ejemplo. En las universidades se dan créditos a cambio de tu voluntariado, también, y eso está recogido en la ley. Ésta también recoge que un currículum vitae es más importante cuando se ha ejercido una acción voluntaria. También hay asociciones en las cuales se puede hacer voluntariado siendo menor de edad.

P.¿Qué ámbitos necesitan en Jerez a más personas voluntarias?

R.Antes he mencionado el sociosanitario, sobre todo, porque se trata de enfermedades concretas -como las oncológicas, el Alzhéimer, la fibromialgia- familiares y enfermos que necesitan voluntarios para llevar a cabo su labor. Esas asociaciones no sólo existen para ayudar al enfermo, sino también para que voluntarios puedan ejercer la labor de voluntarios, nunca de profesionales y esto nunca se debe confundir. El voluntario es un apoyo al profesional, igual que no existen voluntarios de un ayuntamiento, sino que el Ayuntamiento, a través de las asociaciones de voluntarios, puede realizar una acción voluntaria. También hay mucho voluntariado en el ámbito ambiental, en el de consumo y producción responsable, en el de ocio y tiempo libre como los Scouts o AJ Inter con la que se hace incluso una labor internacional, o deportivo con críos. En educación ayudan a acabar con la desigualdad entre el alumnado, dan apoyo escolar en zonas vulnerables.

P.Ahora se habla mucho de la soledad no elegida, de las personas migrantes... ¿Las entidades que trabajan en estos ámbitos necesitan voluntarios?

R.Sin lugar a dudas. En Jerez tenemos cinco o seis entidades que trabajan con la inmigración y que necesitan voluntarios y entonces usan la plataforma para ayudarles a difundir su demanda.

Todas las asociaciones necesitan que las hagan sostenibles. Para ello, las administraciones abren convocatorias de subvenciones

P.¿Qué recursos demandan las asociaciones solidarias de Jerez a las administraciones?

R.Todas las asociaciones con y sin voluntariado nacen por una demanda de un grupo de personas que necesitan un apoyo. Todas demandan que las mantengan. Necesitan que las hagan sostenibles. Para ello, las administraciones abren convocatorias de subvenciones con esa finalidad, para que puedan optar a ellas y seguir adelante.

Presidente Plataforma del voluntariado de la Provincia de Cádiz, Juan B. Jiménez. / Manuel Aranda

P.Jerez es una ciudad solidaria. No obstante, siempre hay quien desconfía de los recursos que se destinan a las asociaciones lleguen a su fin. ¿Qué le diría a esas personas? ¿Tiene sentido desconfiar de una asociación solidaria?

R.No las callaría. Tienen el mismo derecho a decir que no sabe dónde acaban los recursos, que a informarse. Les diría que hacen muy bien en dudar porque entonces eres un ciudadano libre y emancipado, capacitado para discernir si se hace algo bien o mal. Eso para mí es primordial. Luego, que analice dónde va ese dinero que ha recibido. Cada vez más las instituciones públicas están contemplando cualquier punto que pueda ser objeto de duda. Por tanto, cada proyecto ha de ser justificado.

P.¿La PVC realiza alguna tarea de fiscalización de las entidades que la componen?

R.No. Exigimos que, al menos, tengamos posesión de la documentación mínima acreditativa de que pertencen a la plataforma y de que serán beneficiaria o tendrán las ventajas de pertenecer a la plataforma, pero no fiscalizamos nada. Quien fiscaliza es la Asmablea General a la junta directiva en relación a lo que ha hecho durante el año en cuanto a cursos de formación, campañas de sensibilización, incidencias.

P.¿El mayor logro de la plataforma?

R.El primero, existir. Eso significa que hace falta el voluntariado, que hace falta dinamizar el voluntariado y que la ciudadanía sepa que existe una ley, que el voluntariado no es un compadreo entre amigos. Existe una ley que hay que cumplir, derechos y obligaciones, no sólo del voluntario sino de las asociaciones de voluntariado.