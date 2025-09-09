Cursos gratuitos en Jerez de liderazgo en igualdad y validación de competencias de voluntariado

Una de las formaciones impartidas por la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz, en Jerez.

La Plataforma Andaluza de Voluntariado y la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz ofrece varias formaciones de carácter gratuito a lo largo del mes de septiembre en diferentes modalidades: presencial (en Jerez) y online. Por un lado, un seminario bajo el título ‘Igualdad de género en el liderazgo de las organizaciones sociales’ y, por otro, el taller ‘Competencias de voluntariado, ¿Cómo se validan?'.

El primero de ellos, el seminario ‘Igualdad de género en el liderazgo de las organizaciones sociales' se imparte de forma presencial. Tendrá lugar el 19 de septiembre en el Centro Social 'Blas Infante' (Avda. de Nazaret, S/N, 11406 Jerez, en horario de 10:30 a 12:30 horas. Está dirigido a juntas directivas responsables de voluntariado y a personas voluntarias de entidades. El objetivo de dicha formación es reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género en el liderazgo de las organizaciones sociales. Se trata de una formación financiada por el Centro Europeo de Voluntariado junto con la participación de la Plataforma del Voluntariado de España.

Cartel del seminario organizado por la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz, con sede en Jerez.

Puedes inscribirte rellenando el formulario. Para ello, pincha aquí.

La segunda de las formaciones gratuitas se imparte en modalidad online mediante la plataforma Zoom. Es el taller ‘¿Cómo certificar las competencias que se adquieren con la acción del voluntariado?’. Corre a cargo de Maida Pieper, técnica de la Plataforma del Voluntariado de España. Será el próximo viernes 26 de septiembre, a las 10:30 horas. En este caso, la formación está dirigida a los responsables de voluntariado o personas voluntarias que quieran saber cómo certificar las competencias adquiridas con su acción voluntaria. Esta webinar está financiada por el ‘Plan Estratégico Subvenciones 2024-2026’. También colaboran VoluinCloud, Plataforma de Voluntariado de España y Ayuntamiento de Jerez.

Cartel del taller organizado por la Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz, con sede en Jerez.

Contacta con infopvcadiz@gmail.com para resolver cualquier duda o solicitar más información.